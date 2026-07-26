FC Groningen ile Yunan ekibi Volos arasındaki ‘hazırlık’ karşılaşması, Dick Lukkien’de son derece buruk bir tat bıraktı. Eredivisie ekibinin teknik direktörü, rakibin sert oyunundan hiç memnun değil ve RTV Noord’a sert ifadelerle konuştu.

BV Veendam Stadı’nda ne Groningen ne de Volos gol bulabildi. Özellikle Thom van Bergen, adını en az bir kez skorborda yazdırmalıydı ancak hem ilk yarı öncesinde hem de sonrasında yakaladığı büyük fırsatı değerlendiremedi.

Ancak maçın ardından konuşulan şey sonuçtan (0-0) çok başkaydı. Groningen’in sol beki Tyrique Mercera darbe alırken, Volos oyuncusu Hamza Mendyl de Jorg Schreuders’a sonradan tekme attı.

Bir hafta önce de başka bir Yunan takımı olan AEK Atina karşısında işler yolunda gitmemişti. O karşılaşmanın ikinci yarısında Pelle Clement sert bir darbe alırken, Felipe Relvas da Travis Hernes’e çok sert bir müdahalede bulundu.

Lukkien’e maçın ardından RTV Noord tarafından, Groningen’in bir sonraki hazırlık döneminde Yunan takımlarıyla yeniden maç yapıp yapmaması gerektiği soruldu. Deneyimli teknik adam, “Bu soruyu sorman tamamen yerinde” yanıtını verdi.

“Gelecek yıl bunu artık istememeliyiz. Görünüşe göre Yunanistan’dan bir futbol takımı olarak geliyorsanız, çok tuhaf şeyler yapıyorsunuz, çok tuhaf fauller yapıyorsunuz. Bunu hâlâ isteyip istemediğimizi düşüneceğiz.”

“Kulübede biz de, bu da ne böyle? diye düşündük. Görünüşe göre bu Yunan takımlarının doğasında var ve bunu kabul edip etmememiz gerektiği sorusu ortaya çıkıyor. Açıkçası benim cevabım hayır” dedi Lukkien.

FC Groningen, 1 Ağustos’ta Euroborg’da Real Valladolid ile hazırlık maçında karşılaşacak. Lukkien’in ekibi için Eredivisie sezonu ise bir hafta sonra yine aynı statta FC Utrecht karşısında başlayacak.