FC Groningen, VriendenLoterij Eredivisie'deki bu sezondaki ikinci maçını da pazar öğleden sonra kazandı. ADO Den Haag deplasmanına çıkan teknik direktör Dick Lukkien'in ekibi, ikna edici bir galibiyet aldı: 1-4. Henüz puanı bulunmayan ADO içinse bu, sezonun ikinci yenilgisi oldu.

Daryl van Mieghem'in az farkla dışarı vurmasının ardından inisiyatifi Groningen aldı. ADO kalecisi Kylian Nikièma, Brynjólfur Willumsson'un kafa vuruşunda başarılı bir kurtarış yaptı, ancak sonunda Thom van Bergen'in yerden vuruşunda gole engel olamadı: 0-1.

Groningen oyunun kontrolünü ele geçirdi ve Tika de Jonge ile Van Bergen'in ikinci gol fırsatlarını değerlendiremediğini gördü. Willumsson ise golü attı: İzlandalı oyuncu, Etienne Vaessen'in uzun pasında ofsayttan kurtuldu ve topu Nikièma'nın bacaklarının arasından ağlara göndererek skoru 0-2 yaptı.

Bundan sonra da fırsatlar deplasman ekibi için geldi. Devre arasından hemen önce David van der Werff, bir kontra ataktan 0-3'ü buldu. Vaessen bir kez daha bu golde önemli rol oynadı.

İkinci yarının ardından Groningen, Van Bergen ve De Jonge için fırsatlar üretmeye neşeli şekilde devam etti. Ancak 55. dakikada skor bir anda 1-3 oldu: Yannick Eduardo, geriden oyun kurulumundaki beceriksizliği cezalandırdı.

ADO kısa süreliğine daha fazlasını umut eder gibi oldu ve birkaç kez daha tehlikeli geldi. Ancak son düdük yaklaştıkça Lahey ekibinin gücü yeniden tükendi.

Groningen bir gol daha buldu; oyuna yeni giren Nils Eggens, Van Bergen'in ortasını şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-4. Böylece gelecek hafta PSV deplasmanına gidecek olan Lukkien'in takımı, geçici olarak puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi.