Transfermarkt gazetecisi Mounir Boualin’in haberine göre FC Groningen, transfer döneminin sonu gelmeden büyük ihtimalle yeni bir orta saha oyuncusuyla, özellikle de savunma yönü güçlü bir isimle kadrosunu güçlendirecek. Legia Varşova’dan Filip Przybylko’nun (18), teknik direktör Dick Lukkien’e ekstra seçenekler sunması bekleniyor.

Boualin’e göre Groningen ile Legia, Polonya ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Przybylko için prensipte anlaşmaya vardı. Yaklaşan transfer bedelinin miktarıyla ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Przybylko şu anda zaten Groningen’de bulunuyor ve sağlık kontrolü ile "son detaylar" herhangi bir engel çıkarmazsa Euroborg’da çok yıllı bir sözleşmeye imza atacak.

Przybylko, kısa süre önce Kuzeyin Gururu’ndan ayrılarak AZ ile beş yıllık sözleşme imzalayan ve diz sakatlığından dönen Stije Resink’in (gelecekteki) halefi olarak görülebilir.

"Orta saha oyuncusu, gelecek adına umut vadeden bir oyuncu olarak görülüyor ve bu nedenle yeni ortamına alışması için kendisine zaman tanınacak" diyen Boualin, durumu böyle aktardı.

Her şey planlandığı gibi giderse Przybylko, Legia’dan A takımda tek bir maça çıkmadan ayrılacak. Ancak rezerv takımda dokuz kez forma giydi ve UEFA Gençlik Ligi’nde deneyim kazandı.

Przybylko’nun Legia A takımıyla ilk maçına çıkması aslında an meselesiydi, çünkü bu sezon teknik direktör Marek Papszun’un maç kadrosunda düzenli olarak yer alıyordu.