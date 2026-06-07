FC Groningen, ilgilenen kulüplere net bir mesaj veriyor ve kilit oyuncusuyla sözleşmesini uzatıyor

Genellikle güvenilir kaynaklardan haber alan Mounir Boualin'in bildirdiğine göre, Etienne Vaessen FC Groningen ile sözleşmesini uzatacak. RTV Noord da sözleşme uzatımını haber yapıyor. "Kuzeyin Gururu"nun kalecisi, 2029 yılının ortasına kadar sözleşme imzalayacak.

Vaessen'in mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. FC Groningen, bu sözleşmede işbirliğini bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahipti, ancak kulüp şimdi bir adım daha ileri giderek bu opsiyonun üzerine bir yıl daha ekliyor.

Groningen, bu teklifle ilgilenen kulüplere net bir mesaj vermek istiyor: kulüp, Vaessen'i bırakmaya niyetli değil. 30 yaşındaki kaleci, bir süredir hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor.

Örneğin, 2025 yazında Feyenoord ilgi gösterirken, Meksikalı Tigres ve İngiliz Wrexham da Breda doğumlu oyuncuya göz dikmişti.

Vaessen, 2024 yılında RKC Waalwijk'ten bedelsiz transfer oldu; burada tam 210 maçta kaleyi korumuştu. Groningen'de de kısa sürede vazgeçilmez bir isim haline geldi. Bugüne kadar "Kuzeyin Gururu" için 63 maça çıktı ve bu maçlarda 16 kez kalesini gole kapattı.

Ayrıca Vaessen milli takımda da forma giydi: Surinam için 15 uluslararası maça çıktı, ancak Dünya Kupası'na katılma biletini alamadı. Play-off'larda Bolivya 2-1'lik skorla galip geldi.