FC Groningen, Hernes'e yapılan faulün ardından öfkesini dile getirdi: "Gerçekten skandal bir faul!"

FC Groningen, Cumartesi günü AEK Atina ile oynadığı hazırlık maçında Travis Hernes’e yapılan çok sert bir müdahaleyle sarsıldı. Norveçli orta saha oyuncusu, rakibi Filipe Relvas’ın müdahalesinin ardından yerde kaldı.

Olay, Apeldoorn yakınlarında oynanan dostluk maçının 55. dakikasında meydana geldi. Yunan kulübünün Portekizli sol beki, orta çizginin yakınında Hernes'e sert bir şekilde girdi ve Hernes acı içinde sahada yerde kaldı.

Sert müdahalenin ardından sahada hemen büyük bir kargaşa yaşandı ve hakem Clay Ruperti mantıklı bir şekilde kırmızı kart gösterdi. Hernes tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu, ancak ciddi bir sakatlık yaşamadan kurtuldu.

“Şimdi Wenum Wiesel’de işler tamamen sarpa sardı. Relvas’ın Travis Hernes’e yaptığı gerçekten skandal niteliğindeki faul kırmızı kartla cezalandırıldı. WWVA’nın spikeri durumu şöyle özetledi: ‘Bu bir hatırlatmadır, bu bir dostluk maçı. Lütfen kendinize hakim olun,’” diye yazıyordu FC Groningen’in X kanalında.

Olaydan kısa bir süre sonra Oskar Zawada, FC Groningen’i öne geçirdi. Buna rağmen, 10 kişi kalan AEK geri dönüş yaptı ve sahadan 1-2’lik galibiyetle ayrıldı.