FC Groningen, geçen sezon Feyenoord'da oynayan futbolcuyu kadrosuna kattı

Malcolm Jeng, kendisini neredeyse FC Groningen oyuncusu sayabilir. Savunmacı şu anda Kuzeyin Gururu tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor; bunu Mounir Boualin duyurdu.

Geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Jeng, satın alma opsiyonuyla birlikte bir sezonluğuna Stade Reims'ten Groningen'e kiralanıyor.

İsveçli savunmacı sağlık kontrolünü geçerse, Groningen oyuncusu olacak. Satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu ise haberlerde netlik kazanmadı. Transfermarkt verilerine göre Jeng'in değeri 2 milyon euro.

21 yaşındaki savunmacı, 2025 yılının ocak ayında İsveç ekibi Sirius'tan Reims'e 2,5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Feyenoord, geçen sezon onu Fransız kulübünden kiralamıştı ancak Rotterdam'da aşilindeki ağır sakatlık nedeniyle De Kuip'te neredeyse hiç süre alamadı.

Rotterdam'daki bir yılın ardından hanesinde iki resmi maç kaldı. Reims formasıyla ise sadece dört kez oynadı.