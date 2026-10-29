FC Groningen, perşembe akşamı Hollanda Kupası'ndan sürpriz bir şekilde elendi. Teknik direktör Dick Lukkien'in ekibi, Euroborg'da etkisiz bir oyun sergilediği maçta FC Emmen'e 2-0 yenildi. İki golü de Jack Cooper-Love attı.

Lukkien, daha önce 269 maçta saha kenarında görev yaptığı eski kulübü Emmen ile karşılaşmayı ciddiye aldı ve sahaya güçlü bir ilk 11 sürdü.

Ancak bu yaklaşım Groningen'e pek fayda sağlamadı. Ev sahibi ekip, Keuken Kampioen Divisie'nin üçüncü sırasındaki rakibi karşısında 10. dakikada geriye düştü. Cooper-Love, Sybrand Veldhuis'in pasında topu kolayca ağlara gönderdi.

Groningen, Eredivisie'de normalde gösterdiği yoğunluk ve kararlılıkla oynamadı. Hollanda sahalarında ilk maçına çıkan 34 yaşındaki Emmen kalecisi Kelle Roos da birkaç başarılı kurtarışla maç ilerledikçe daha da iyi bir performans sergiledi.

İkinci yarının 10. dakikasında Emmen farkı ikiye çıkardı. Groningen'in sonuçsuz kalan kornerinin ardından Drenthe ekibi çok hızlı bir kontratağa çıktı ve atak Cooper-Love'un golüyle sonuçlandı. İngiliz-İsveçli oyuncu, güzel bir çalımın ardından Etienne Vaessen'i geçti.

Groningen, devre arasından sonra da etkili olamadı. Roos, çoğu yeterince etkili olmayan şutları kurtararak hem kendisi hem de Emmen için unutulmaz bir akşamda kalesini gole kapattı: 0-2.