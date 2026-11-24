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FC Groningen, Ajaxlı futbolcuları şaşırtıp öfkelendirdi. De Telegraaf'ın futbol podcast'i Kick-of'ta Mike Verweij'in aktardığına göre kulüp, iki sezon önce Ajax ile 2-2 berabere kaldığı maçı oyuncu tüneline yerleştirdiği bir görselle ölümsüzleştirdi.

Ajax, iki sezon önce VriendenLoterij Eredivisie şampiyonluğunu Groningen'de kaçırdı. Amsterdam ekibi uzun süre 2-1 önde götürdüğü maçta, uzatma dakikalarında Thijmen Blokzijl'in attığı golle skoru 2-2'ye getirmesine engel olamadı.

Böylece PSV, puan tablosunda Ajax'ı geçti ve Eindhoven ekibi sonunda Hollanda şampiyonu oldu.

Verweij'in aktardığına göre FC Groningen, kendisine hiçbir kazanç sağlamayan o maçı şimdi stadyumun iç koridorlarında, misafir takım soyunma odasının karşısında ölümsüzleştirdi.

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Ajax muhabirine göre o maçın görseli, geçen ay FC Groningen deplasmanında oynanan ve 5-2 kazanılan karşılaşmada Ajax'a yardımcı oldu.

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“Ajax'ın durumu iyi değildi. Groningen'de kazanmak zorundaydılar. Davy Klaassen o görseli gördüğü anda kulaklarından duman çıktı ve kazanmaya daha da hırslandı,” dedi.

Groningen galibiyetinin ardından Ajax için toparlanma başladı. Kulüp daha sonra sırasıyla Atalanta, Sparta, AZ ve FC Midtjylland'ı yendi. FC Twente ile 2-2 berabere kaldı, geçen hafta sonu da ADO Den Haag'ı 3-0 mağlup etti.

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FC Groningen ise şu anda iyi bir dönemden geçmiyor. Geçen hafta sonu Kuzey Derbisi'nde sc Heerenveen'e 3-1 yenildi.

Kulüp, 13 maçta topladığı 15 puanla şu anda 10. sırada. 16. sıradaki Telstar'ın yalnızca beş puan önünde.