FC Groningen, Arjen Robben ile Wilfred Genee arasındaki kavgada suçluyu net bir açıklamayla işaret etti: "Tekrarlayan bir sorun"

FC Groningen, Salı akşamı yaptığı resmi açıklamada Arjen Robben ile Wilfred Genee arasında yaşanan son kavgaya ilişkin görüşlerini dile getirdi. İkili, geçtiğimiz hafta sonu birbirleriyle tartışmaya girmişti.

FC Groningen U14 takımının antrenörü Robben, takımının Genee'nin oğlunun oynadığı lider Victoria'ya 1-0 yenildiğini gördü. Maçın ardından Robben ile hakem arasında bir tartışma çıktı ve Genee de bu tartışmaya müdahil oldu. Bu durum Robben'in hoşuna gitmedi ve Vandaag Inside programının sunucusunu iterek, "Sen bu işe karışma" diye bağırdı.

Daha sonra Genee, VI programında şunları ekledi: “İlk yarıda yüzde yüz gol olan bir gol de iptal edildi, bir penaltı verilmesi gerekiyordu, yani skor 3-0 olmalıydı. Ben de Arjen'e doğru yürüyüp ‘bu kadar kafana takma’ dedim. O da ‘sen neden karışıyorsun’ dedi. Ayrıca ‘aptal’ dedi.”

Groningen, meslektaşı Robben’e yönelik iddialara yanıt verme gereği duydu. “Kulüp, Arjen’in maç sırasında veya maçla ilgili olarak hakeme kötü davrandığını reddediyor; bu durum hakemin kendisi tarafından da teyit edildi.”

“Gördüğümüz ve bildiğimiz şey, Arjen’in bir antrenör/koç olarak fanatik ve coşkulu olduğudur. Devre arasında hakemle konuşurken, orada ebeveyn olarak bulunan Wilfred Genee, daha önce ısınma sırasında da sorulmadan sahaya girmiş olduğu gibi, bu konuşmaya davetsiz bir şekilde müdahale etti.”

“Futbol kulüpleri olarak, KNVB ile birlikte, futbol sahası çevresinde ebeveynlerin müdahalesinin, bizim için istenmeyen bir sorun olduğunu kabul ediyoruz. Burada antrenör ve hakem arasında kişisel bir konuşma söz konusu olduğu için, kulüp olarak ebeveynlerin bu konuya müdahale etmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”

“Arjen’in bizim gözümüzde uygunsuz bir davranışta bulunmadığını düşündüğümüz için, bu konuyu kapanmış sayıyoruz. Arjen, bu konuya daha fazla zaman ayırmaya gerek görmediğini belirtmiş ve tüm dikkatini antrenör/koçluk görevine vermiştir.”