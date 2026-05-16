FC Groningen, Ajax ile yeniden anlaşma yapmak ve oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor

FC Groningen, kadrosunu Nick Verschuren ile güçlendirmek istiyor. Bu haberi SoccerNews adına Mounir Boualin verdi. 21 yaşındaki stoper, bu sezon Ajax tarafından FC Volendam’a kiralanmış durumda.

Boualin'e göre, önümüzdeki dönemde Verschuren'in Groningen'e transferinin mümkün olup olmadığını görmek için görüşmeler yapılacak. Kuzeyin Gururu, bu transferi kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Ajax'ın bu transferi ne kadar istediği henüz bilinmiyor. Transfermarkt tarafından piyasa değeri 900.000 euro olarak tahmin edilen stoperin, Amsterdam'da 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Verschuren, Ajax'ın altyapısından yetişti. Henüz A takımda forma giymedi. Ancak Verschuren, Jong Ajax formasıyla 50 maça çıktı.

Bu sezon 1,82 metre boyundaki savunma oyuncusu, Volendam'da kiralık olarak forma giyiyor. Orada büyük bir etki yaratıyor: Verschuren şu ana kadar bu kulüpte 34 resmi maçta forma giydi.

Groningen, geçen yaz Ajax'tan bir başka savunma oyuncusunu kadrosuna kattı: Dies Janse kiralandı. Bu sezonun ardından Johan Cruijff ArenA'ya geri dönecek.

Janse (20), bu sezon Euroborg'da büyük bir etki yaratıyor. Bu sezon Groningen formasıyla 31 resmi maçta forma giydi ve bunların 30'unda ilk 11'de yer aldı.