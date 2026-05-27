FC Den Bosch, Hollanda Milli Takımı'nda 19 kez forma giymiş oyuncuya kesin bir "hayır" cevabı verdi

Brabants Dagblad gazetesinin Çarşamba öğleden sonra verdiği habere göre, FC Den Bosch, Patrick van Aanholt'u kulübe geri getirmeyecek. Bu ayın başlarında yaptığı açık başvuru, şimdilik bir sonuç vermedi.

İki hafta önce, Hollanda Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen oyuncu, kariyerini gençlik yıllarında forma giydiği kulüp olan Den Bosch'ta sonlandırmak istediğini söylemişti.

Van Aanholt, geçen sezon Sparta Rotterdam'da yedek oyuncuydu. Sona eren sözleşmesi uzatılmayacak.

Sol bek, Den Bosch'u somut bir seçenek olarak görüyordu. "O zaman her şeyin uyumlu olması gerekir. Vücudum izin verdiği sürece bir iki yıl daha futbol oynamak isterim, ama her şeyin uyumlu olması gerekir."

“Danny Verbeek'ten ve kulüp içinden, kulübün hala biraz arayışta olduğuna dair hikayeler duydum. Eğer kulübe girersem, kendimi evimde hissetmeliyim,” diyen Van Aanholt, kararlı bir şekilde sözlerini tamamladı. “Den Bosch'ta başladım ve kariyerimi kesinlikle Den Bosch'ta sonlandıracağım,” demişti o zaman.

Anlaşılan o ki, Den Bosch Van Aanholt'un hizmetlerine pek ilgi duymuyor. BD gazetesi, “Sadece Mees Laros ve Nick de Groot FC Den Bosch tarafından satılırsa, Van Aanholt gündeme gelebilir” diye yazıyor.