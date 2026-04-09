FC Chelsea, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Blues'un maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Chelsea, İngiltere'de sanki hiçbir zaman spot ışıklarının dışına çıkmayan bir kulüp gibidir – daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge'de her zaman bir şeyler olur. Resmi maçları eksiksiz olarak izlemek isteyenler için işin pratik kısmı da burada devreye giriyor: Müsabaka türüne göre yayın hakları farklı sağlayıcılara ait. Bu da sizin için şu anlama geliyor: Tek bir abonelikle her şeyi izleyemezsiniz. Chelsea ile ilgili hangi kanalların olduğunu ve hiçbir maçı kaçırmayacağınız yerleri burada net bir şekilde bulabilirsiniz.

Almanya'da Sky, Premier League için vazgeçilmez adres olmaya devam ediyor: Ücretli TV kanalı her maçı canlı yayınlıyor – ister tek maç olarak ister konferans olarak. Böylece Chelsea'nin maçları da eksiksiz olarak yer alıyor. Geleneksel olarak televizyon başında oturmayanlar için, tüm maçlar Sky Go veya WOW üzerinden canlı yayınla da izlenebilir.

2025/26 sezonunda Sky, İngiltere paketini önemli ölçüde genişletti: Artık sadece Premier League değil, Carabao Cup da canlı olarak yayınlanıyor. Sonuç olarak: Chelsea'nin Lig Kupası'nda maçı varsa, bu maçları da Sky'da eksiksiz olarak izleyebilirsiniz.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield için geçerli olan durum şudur: DAZN, bu turnuvaların yayın haklarına sahiptir. Bu yayın hizmeti, maçları canlı olarak yayınlar; dolayısıyla, Blues bu iki turnuvadan birinde sahaya çıktığı anda, Chelsea'nin tüm maçlarını da izleyebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde haklar paylaşılmıştır. Chelsea'nin maçlarının çoğunu DAZN'de canlı olarak izleyebilirsiniz. Buna ek olarak, Amazon Prime Video da salı günleri seçilmiş bir üst düzey maçı özel olarak yayınlamaktadır – fikstüre bağlı olarak, bu maçlar arasında Chelsea'nin veya genel olarak İngiliz takımlarının yer aldığı bir maç da olabilir.

2027/28 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi yayınlarında bazı değişiklikler olacak: Paramount+ yeni bir ortak olarak devreye girecek ve bundan sonra maçların büyük bir kısmını izleyicilere ulaştıracak. Yeni yayın hakları dağılımına ilişkin tüm detaylar burada. Kısacası: 2027/28 sezonundan itibaren Paramount+'ı mutlaka takip etmelisiniz.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi finaline kalırsa, final maçı her zamanki gibi ücretsiz televizyonda yayınlanacak. Almanya'da bu görev ZDF'ye düşüyor – final maçı, kanalın programında kesin bir yer tutuyor.

SPOX, Blues'un ulusal ve uluslararası turnuvalarındaki seçilmiş maçları canlı olarak takip ediyor. Burada maçın başlamasından hemen önce canlı skorları bulabilirsiniz.

