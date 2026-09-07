Chelsea, İngiltere’de sanki hiçbir zaman uzun süre gündemden düşmeyen kulüplerden biri; daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler olur. Resmi maçları eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı da burada devreye giriyor: Yayın hakları organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Yani tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea için hangi yayıncıların önemli olduğu ve sonunda hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınız burada net şekilde yer alıyor.

FC Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: Blues’un maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?



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FC Chelsea’yı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield maçlarında canlı TV’de ve canlı yayında izleyin

Almanya’da Sky, Premier League için sabit adres olmaya devam ediyor: Pay-TV kanalı her maçı canlı yayınlıyor; ister tek maç, ister konferans yayını olarak. Böylece Chelsea’nin tüm maçları da buna dahil oluyor. Televizyon karşısında klasik şekilde oturmayanlar için ise her şey Sky Go veya WOW üzerinden de yayınlanıyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere paketinde belirgin şekilde kapsamı genişletti: Sadece Premier League değil, Carabao Cup da artık burada canlı yayınlanıyor. Kısacası, Chelsea lig kupasında sahadaysa bu maçları da tamamen Sky üzerinden bulabilirsiniz.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya’daki durum şöyle: DAZN münhasır yayın haklarına sahip. Platform maçları canlı yayınlıyor; dolayısıyla Blues bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında her Chelsea maçı da burada yer alıyor.

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Şampiyonlar Ligi’nde yayın hakları paylaştırılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının büyük bölümünü canlı olarak DAZN’da izleyebilirsiniz. Buna ek olarak Amazon Prime Video, salı günleri seçilen bir büyük maçı özel olarak yayınlıyor; fikstüre bağlı olarak burada zaman zaman Chelsea’nin ya da genel olarak İngiliz ekiplerinin yer aldığı bir karşılaşma da olabilir.

2027/28’den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yeni dahil oluyor ve gelecekte maçların büyük bölümünü yayınlayacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylar burada. Açık ifadeyle söylemek gerekirse: 2027/28’den itibaren bunun için Paramount+’ı mutlaka not etmelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirse, final maçı her zamanki gibi şifresiz TV’de de yer alacak. Almanya’da bunun adresi ZDF – final, yayın akışının net sabit noktası olarak burada ekrana geliyor.

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FC Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues’un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla aktarıyor. Canlı anlatımları burada her zaman santradan kısa süre önce bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayını: Kulübün kısa profili