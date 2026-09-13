Chelsea İngiltere’de öyle bir kulüp ki, sanki hiçbir zaman uzun süre gündemin dışına çıkmıyor; daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler oluyor. Resmi maçları eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı ise şu: Haklar, organizasyona göre farklı yayıncılarda bulunuyor. Bu da şu anlama geliyor: Tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea için hangi yayıncıların önemli olduğu ve sonunda hiçbir maçı kaçırmamak için nereden izlenmesi gerektiği, burada derli toplu şekilde yer alıyor.

FC Chelsea, yayına dair tüm bilgiler bir bakışta: Blues’un maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?



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FC Chelsea’yı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield’da canlı TV’de ve canlı yayında izleyin

Almanya’da Sky, Premier League için sabit adres olmaya devam ediyor: Ücretli TV kanalı her maçı canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını formatında. Böylece Chelsea’nin maçları da eksiksiz şekilde buna dahil oluyor. Televizyon başında klasik şekilde oturmayanlar için ise tüm bunlar Sky Go veya WOW üzerinden de yayınlanıyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere paketinde gözle görülür şekilde vites yükseltti: Orada artık yalnızca Premier League değil, Carabao Cup da canlı yayınlanıyor. Kısacası şu anlama geliyor: Chelsea lig kupasında fikstürde yer aldığında, maçları yine eksiksiz şekilde Sky’da bulunuyor.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya’da geçerli olan durum şu: Münhasır haklar DAZN’da. Yayın platformu maçları canlı gösteriyor; dolayısıyla Blues bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında Chelsea’nin her maçı da doğal olarak burada oluyor.

Size uygun DAZN aboneliğini bulun FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı

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Şampiyonlar Ligi’nde haklar paylaşılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının büyük bölümünü canlı olarak DAZN’da izleyebilirsiniz. Buna ek olarak Amazon Prime Video, salı günleri seçilmiş bir üst düzey maçı özel olarak yayınlıyor; fikstüre bağlı olarak burada bazen Chelsea’li bir karşılaşma ya da genel olarak İngiliz ekiplerinin yer aldığı bir maç da olabilir.

2027/28’den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yeni katılıyor ve gelecekte maçların büyük bölümünü sunacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylar burada yer alıyor. Açık ifadeyle bu şu demek: 2027/28’den itibaren bunun için Paramount+ notunu kesin olarak almalısınız.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirse, final maçı her zamanki gibi şifresiz TV’de de yer alacak. Almanya’da bunun adresi ZDF olacak; final, programın net sabit noktası olarak burada yayınlanıyor.

Amazon Prime Video’yu deneyin Salı gününün Şampiyonlar Ligi üst düzey maçı özel olarak burada

FC Chelsea, yayına dair tüm bilgiler bir bakışta: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues’un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla aktarıyor. Canlı anlatımları burada her zaman santra vuruşundan kısa süre önce bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayını: Kulübün kısa profili