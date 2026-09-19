Chelsea, İngiltere’de sanki hiçbir zaman uzun süre gündemden düşmeyen kulüplerden biri. Daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler oluyor. Resmi maçları eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı da burada başlıyor: Haklar, organizasyona göre farklı yayıncılarda bulunuyor. Yani tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea için hangi yayıncıların önemli olduğu ve sonunda hiçbir maçı kaçırmamak için nereleri takip etmeniz gerektiği burada derli toplu şekilde yer alıyor.

Chelsea FC, yayın bilgilerine toplu bakış: Blues'un maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?



Getty Images

Chelsea FC'yi Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield'da canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya’da Sky, Premier League için sabit adres olmayı sürdürüyor: Pay-TV kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayınında. Chelsea’nin maçları da böylece tamamen bunun içinde yer alıyor. Televizyon başında klasik şekilde oturmayanlar için ise tüm yayınlar Sky Go veya WOW üzerinden de izlenebiliyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere paketinde gözle görülür şekilde vites artırdı: Sadece Premier League değil, Carabao Cup da burada canlı yayınlanıyor. Kısacası şu anlama geliyor: Chelsea lig kupasında sahaya çıktığında maçları da eksiksiz şekilde Sky'da oluyor.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya’daki durum şöyle: Münhasır haklar DAZN'da. Yayın platformu maçları canlı gösteriyor; dolayısıyla Blues bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığı anda tüm Chelsea maçları da burada yer alıyor.

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Şampiyonlar Ligi’nde haklar paylaşılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının büyük bölümünü canlı olarak DAZN'da izleyebilirsiniz. Buna ek olarak Amazon Prime Video, salı günleri seçilmiş bir üst düzey maçı münhasır olarak yayınlıyor. Fikstüre bağlı olarak burada zaman zaman Chelsea’nin bir maçı ya da genel olarak İngiliz ekiplerinin yer aldığı bir karşılaşma da olabilir.

2027/28'den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yeni dahil oluyor ve gelecekte maçların büyük kısmını ekrana taşıyacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylar burada yer alıyor. Açık söylemek gerekirse: 2027/28'den itibaren bunun için Paramount+'ı mutlaka not etmelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirse, final maçı her zamanki gibi free TV’de de yayınlanacak. Almanya’da bunun adresi ZDF olarak belirlenmiş durumda; final, yayın akışındaki net sabit noktalardan biri olarak burada ekrana geliyor.

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Chelsea FC, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues'un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla aktarıyor. Canlı anlatımları burada her zaman santra vuruşundan kısa süre önce bulabilirsiniz.

Chelsea FC yayını: Kulübün kısa profili