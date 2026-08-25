Chelsea, İngiltere’de sanki hiçbir zaman uzun süre gündemden düşmeyen kulüplerden biri. Daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler oluyor. Resmi maçları eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı da burada başlıyor: Yayın hakları, turnuvaya göre farklı platformlarda bulunuyor. Yani tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea için hangi yayıncıların önemli olduğu ve sonunda hiçbir maçı kaçırmamak için nereden izlemeniz gerektiği, burada derli toplu şekilde yer alıyor.

FC Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: Blues’un maçlarını canlı yayında TV ve canlı yayında kim gösteriyor?



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FC Chelsea’yı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield’da canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya’da Sky, Premier League için sabit adres olmayı sürdürüyor: Pay-TV kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını formatında. Böylece Chelsea’nin maçlarının tamamı da buna dahil. Televizyon karşısında klasik şekilde oturmayanlar için ise tüm bunlar Sky Go ya da WOW üzerinden de yayınlanıyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere paketi tarafında gözle görülür şekilde vites artırdı: Sadece Premier League değil, Carabao Cup da canlı olarak burada yayınlanıyor. Kısacası şu anlama geliyor: Chelsea’nin Lig Kupası maçları takvimde yer aldığında, bu karşılaşmaların tamamını da yine Sky’da bulabilirsiniz.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya’da durum şu: Münhasır yayın hakları DAZN’da. Yayın platformu maçları canlı veriyor; dolayısıyla Blues bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında Chelsea’nin tüm maçları da doğal olarak burada yer alıyor.

Size uygun DAZN aboneliğini bulun FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı

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Şampiyonlar Ligi’nde yayın hakları paylaşılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının büyük bölümünü canlı olarak DAZN’da izleyebilirsiniz. Buna ek olarak Amazon Prime Video, salı günleri seçilmiş bir dev maçı münhasır olarak yayınlıyor. Fikstüre bağlı olarak burada zaman zaman Chelsea’nin ya da genel olarak İngiliz ekiplerinin yer aldığı bir karşılaşma da olabilir.

2027/28’den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınlarında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yeni bir yayıncı olarak devreye giriyor ve gelecekte maçların büyük bölümünü sunacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylar burada yer alıyor. Açık ifadeyle söylemek gerekirse: 2027/28’den itibaren bunun için Paramount+ notunu kesin olarak almanız gerekecek.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirse, final maçı her zamanki gibi şifresiz yayında da olacak. Almanya’da bunun adresi ZDF olarak belirlenmiş durumda; final, yayın akışının net sabit noktalarından biri olarak burada ekrana geliyor.

Amazon Prime Video’yu deneyin Salı gününün Şampiyonlar Ligi dev maçı münhasır olarak burada

FC Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues’un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla aktarıyor. Canlı anlatımları burada her zaman santra vuruşundan kısa süre önce bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayını: Kulübün kısa profili