Chelsea, İngiltere’de sanki hiçbir zaman uzun süre gündemin dışına çıkmayan kulüplerden biri; daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler olur. Resmi maçları eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı ise şöyle: Haklar, organizasyona göre farklı yayıncılarda bulunuyor. Yani sizin için anlamı şu: Tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea için hangi yayıncıların önemli olduğu ve sonunda hiçbir maçı kaçırmamak için nereden izlemeniz gerektiği burada derli toplu şekilde yer alıyor.

FC Chelsea, yayın bilgilerine genel bakış: Blues’un maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?



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FC Chelsea’yı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield’da canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya’da Sky, Premier League için sabit adres olmaya devam ediyor: Pay-TV kanalı her maçı canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını formatında. Böylece Chelsea’nin maçlarının tamamı da buna dahil oluyor. Televizyon karşısında klasik şekilde oturmayanlar için ise tüm yayınlar Sky Go veya WOW üzerinden stream olarak da sunuluyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere paketinde gözle görülür şekilde vites yükseltti: Sadece Premier League değil, Carabao Cup da artık burada canlı yayınlanıyor. Kısacası şu anlama geliyor: Chelsea lig kupasında sahadaysa, maçları da eksiksiz şekilde yine Sky’da bulabilirsiniz.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya’da geçerli durum şu: DAZN münhasır yayın haklarına sahip. Yayın platformu maçları canlı gösteriyor; dolayısıyla Blues bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında tüm Chelsea maçları da doğal olarak burada oluyor.

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Şampiyonlar Ligi’nde haklar bölünmüş durumda. Chelsea’nin maçlarının büyük bölümünü DAZN üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Buna ek olarak Amazon Prime Video, salı günleri seçilen bir top maçı münhasır olarak yayınlıyor; fikstüre bağlı olarak burada zaman zaman Chelsea’nin ya da genel olarak İngiliz takımlarının yer aldığı bir karşılaşma da olabilir.

2027/28’den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yeni dahil oluyor ve gelecekte maçların büyük bölümünü yayınlayacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylar burada yer alıyor. Açık ifadeyle şu anlama geliyor: 2027/28’den itibaren bunun için Paramount+’ı mutlaka not etmelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirse, final maçı her zamanki gibi şifresiz TV’de de yer alacak. Almanya’da bunun adresi ZDF olacak; final, yayın akışındaki net sabit noktalardan biri olarak burada ekranlara gelecek.

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FC Chelsea, yayın bilgilerine genel bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues’un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Canlı anlatımları burada her zaman santra vuruşundan kısa süre önce bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayını: Kulübün kısa profili