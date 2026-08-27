Chelsea, İngiltere’de sanki uzun süre gündemden hiç düşmeyen kulüplerden biri; daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler olur. Resmi maçları eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı da burada başlıyor: Haklar, organizasyona göre farklı yayıncılarda bulunuyor. Yani sizin için anlamı şu: Tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea için hangi yayıncıların önemli olduğu ve sonunda hiçbir maçı gerçekten kaçırmamanız için ne gerektiği burada derli toplu şekilde yer alıyor.

FC Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: Blues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?



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FC Chelsea'yi Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da canlı TV'de ve canlı yayında izleyin

Almanya’da Sky, Premier League için sabit adres olmayı sürdürüyor: Pay TV kanalı, her maçı canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayınıyla. Chelsea’nin maçları da böylece tamamen kapsam içinde yer alıyor. Televizyon karşısında klasik şekilde oturmayanlar için ise tüm bunlar Sky Go veya WOW üzerinden de yayınlanıyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere paketinde gözle görülür şekilde vites yükseltti: Sadece Premier League değil, Carabao Cup da burada canlı yayınlanıyor. Sonuç olarak şu anlama geliyor: Chelsea’nin lig kupası maçları takvimde yer aldığında, bu karşılaşmaları da eksiksiz şekilde Sky'da bulabilirsiniz.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya’da durum şöyle: Münhasır haklar DAZN'da. Yayın platformu maçları canlı gösteriyor; dolayısıyla Blues bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığı anda her Chelsea maçı da doğal olarak burada yer alıyor.

Size uygun DAZN aboneliğini bulun FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı

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Şampiyonlar Ligi'nde haklar paylaştırılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının büyük bölümünü canlı olarak DAZN'da izleyebilirsiniz. Buna ek olarak Amazon Prime Video, salı günleri seçilen bir üst düzey maçı münhasır olarak yayınlıyor; fikstüre bağlı olarak burada bazen Chelsea’nin bir maçı ya da genel olarak İngiliz ekiplerinin yer aldığı bir karşılaşma da bulunabilir.

2027/28’den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınında birçok şey değişecek: Paramount+ yeni katılıyor ve gelecekte maçların büyük bölümünü sunacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylar burada yer alıyor. Açık ifadeyle şu anlama geliyor: 2027/28’den itibaren bunun için Paramount+'ı mutlaka not etmelisiniz.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi finaline kadar ilerlerse, final maçı her zamanki gibi şifresiz TV’de de yayınlanacak. Almanya’da bunun adresi ZDF olarak belirlenmiş durumda; final, yayın akışında net bir sabit nokta olarak burada ekrana geliyor.

Amazon Prime Video'yu deneyin Salı gününün Şampiyonlar Ligi dev maçı münhasır olarak burada

FC Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues'un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla aktarıyor. Canlı anlatımları burada her zaman maçın başlamasından kısa süre önce bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayını: Kulübün kısa profili