Chelsea, İngiltere’de sanki hiçbir zaman uzun süre gündemin dışına çıkmayan kulüplerden biri; daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler olur. Resmi maçları eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı da burada devreye giriyor: Yayın hakları organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Yani sizin için anlamı şu: Tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea için hangi yayıncıların önemli olduğu ve sonunda hiçbir maçı kaçırmamanız için neye ihtiyacınız olduğu burada derli toplu şekilde yer alıyor.

FC Chelsea, yayın bilgilerine hızlı bakış: Blues'un maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor?



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FC Chelsea'yı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya’da Sky, Premier League için değişmeyen adres olmaya devam ediyor: Pay-TV kanalı her maçı canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayınıyla. Böylece Chelsea’nin maçları da eksiksiz şekilde kapsam dahilinde oluyor. Televizyon karşısında klasik şekilde izlemeyenler için ise tüm bunlar Sky Go ya da WOW üzerinden de yayınlanıyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere paketinde gözle görülür şekilde kapsamını genişletti: Sadece Premier League değil, Carabao Cup da burada canlı yayınlanıyor. Sonuç olarak şu anlama geliyor: Chelsea’nin Lig Kupası maçları takvimde olduğunda, bu karşılaşmaların tamamını da Sky'da bulabilirsiniz.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya’da durum şu: DAZN münhasır yayın haklarına sahip. Yayın platformu maçları canlı yayınlıyor ve böylece Blues bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında doğal olarak tüm Chelsea maçları da orada oluyor.

Size uygun DAZN aboneliğini bulun FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı

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Şampiyonlar Ligi'nde haklar paylaşılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının büyük bölümünü canlı olarak DAZN'da izleyebilirsiniz. Buna ek olarak Amazon Prime Video, salı günleri seçilmiş bir üst düzey maçı münhasır olarak yayınlıyor; fikstüre bağlı olarak burada zaman zaman Chelsea’nin bir maçı ya da genel olarak İngiliz takımlarının yer aldığı bir karşılaşma da bulunabiliyor.

2027/28'den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ sisteme yeni dahil oluyor ve gelecekte maçların büyük bölümünü sunacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Açık ifadeyle şu anlama geliyor: 2027/28’den itibaren bunun için Paramount+'ı mutlaka not etmelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirse, final karşılaşması her zamanki gibi şifresiz yayında da yer alacak. Almanya’da bunun adresi ZDF oluyor; final, yayın akışının değişmez noktalarından biri olarak burada ekrana geliyor.

Amazon Prime Video'yu deneyin Salı gününün Şampiyonlar Ligi üst düzey maçı münhasır olarak burada

FC Chelsea, yayın bilgilerine hızlı bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues'un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla aktarıyor. Canlı anlatımları burada her zaman maçın başlamasından kısa süre önce bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayını: Kulübün kısa profili