Chelsea, İngiltere’de sanki uzun süre hiç gündemden düşmeyen kulüplerden biri; daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler olur. Resmi maçları eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı da burada başlıyor: Haklar, organizasyona göre farklı yayıncılarda bulunuyor. Yani sizin için anlamı şu: Tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve sonunda hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınızı burada derli toplu şekilde bulabilirsiniz.

FC Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: Blues’un maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?



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FC Chelsea’yı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield’da canlı TV’de ve canlı yayında izlemek

Almanya’da Sky, Premier League için sabit adres olmaya devam ediyor: Pay TV kanalı her maçı canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayınında. Böylece Chelsea’nin maçlarının tamamı da buna dahil. Televizyon karşısında klasik şekilde oturmayanlar için ise tüm bunlar Sky Go veya WOW üzerinden de izlenebiliyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere paketi konusunda dikkat çekici bir genişlemeye gitti: Sadece Premier League değil, Carabao Cup da burada canlı yayınlanıyor. Kısacası şu anlama geliyor: Chelsea lig kupasında fikstürde yer aldığında, maçların tamamını yine Sky’da bulabilirsiniz.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya’da durum şu: Münhasır haklar DAZN’de. Yayın platformu maçları canlı yayınlıyor; dolayısıyla Blues bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında Chelsea’nin tüm maçları da doğal olarak burada oluyor.

Size uygun DAZN aboneliğini bulun FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı

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Şampiyonlar Ligi’nde haklar paylaştırılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının büyük bölümünü canlı olarak DAZN’de izleyebilirsiniz. Buna ek olarak Amazon Prime Video, salı günleri seçilen bir top maçı münhasır olarak yayınlıyor; fikstüre bağlı olarak burada zaman zaman Chelsea’nin ya da genel olarak İngiliz ekiplerinin yer aldığı bir karşılaşma da olabilir.

2027/28’den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yeni olarak devreye giriyor ve gelecekte maçların büyük bölümünü sunacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylar burada yer alıyor. Açık ifadeyle söylemek gerekirse: 2027/28’den itibaren bunun için Paramount+’ı kesin olarak not etmelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirse, final karşılaşması her zamanki gibi şifresiz TV’de de yayınlanacak. Almanya’da bunun için adres ZDF ; final, program akışındaki net sabit noktalardan biri olarak burada ekrana geliyor.

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FC Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX , Blues’un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla aktarıyor. Canlı anlatımları burada her zaman santra vuruşundan kısa süre önce bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayını: Kulübün kısa profili