Chelsea, İngiltere’de sanki hiçbir zaman uzun süre gündemden düşmeyen kulüplerden biri; daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler oluyor. Resmi maçları eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı da burada devreye giriyor: Yayın hakları organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Yani tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea için hangi yayıncıların önemli olduğu ve sonunda hiçbir maçı kaçırmamanız için nereye bakmanız gerektiği burada derli toplu şekilde yer alıyor.

FC Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: Blues’un maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?



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FC Chelsea’yı Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield’de canlı TV ve canlı yayında izleyin

Almanya’da Sky, Premier League için sabit adres olmayı sürdürüyor: Pay-TV kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını formatında. Böylece Chelsea’nin tüm karşılaşmaları da eksiksiz şekilde kapsam dahilinde oluyor. Televizyon başında izlemeyenler için ise tüm bunlar Sky Go veya WOW üzerinden de yayınlanıyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere paketinde gözle görülür bir güçlenmeye gitti: Sadece Premier League değil, Carabao Cup da burada canlı yayınlanıyor. Özetle şu anlama geliyor: Chelsea’nin lig kupasındaki maçları takvimde yer aldığında, bu karşılaşmaları da eksiksiz şekilde Sky’da bulabilirsiniz.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya’da durum şöyle: Münhasır haklar DAZN’da. Dijital yayın platformu maçları canlı yayınlıyor; dolayısıyla Blues bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında tüm Chelsea maçları da doğal olarak burada oluyor.

Size uygun DAZN aboneliğini bulun FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı

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Şampiyonlar Ligi’nde yayın hakları paylaşılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının büyük bölümünü canlı olarak DAZN’da izleyebilirsiniz. Buna ek olarak Amazon Prime Video, salı günleri seçilmiş bir dev maçı özel olarak yayınlıyor; fikstüre bağlı olarak burada zaman zaman Chelsea’nin ya da genel olarak İngiliz ekiplerinin yer aldığı bir karşılaşma da olabilir.

2027/28’den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yeni bir oyuncu olarak sisteme dahil oluyor ve gelecekte maçların büyük bölümünü ekrana getirecek. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylar burada yer alıyor. Açık ifadeyle söylemek gerekirse: Bunun için Paramount+ aboneliğini 2027/28’den itibaren not etmenizde fayda var.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirse, final maçı her zamanki gibi şifresiz TV’de de yayınlanacak. Almanya’da bunun adresi ZDF olarak belirlendi; final, program akışının net sabit noktalarından biri olarak burada yayınlanıyor.

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FC Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues’un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla aktarıyor. Canlı anlatımları burada her zaman santra vuruşundan kısa süre önce bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayını: Kulübün kısa profili