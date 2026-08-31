Chelsea, İngiltere’de sanki hiçbir zaman uzun süre gündemden düşmeyen kulüplerden biri. Daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler olur. Resmi maçları eksiksiz takip etmek isteyenler için işin pratik kısmı ise şu: Yayın hakları organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Bu da şu anlama geliyor: Tek bir abonelik her şeyi kapsamıyor. Chelsea için hangi yayıncıların önemli olduğu ve sonunda hiçbir maçı kaçırmamanız için ne gerektiği burada derli toplu şekilde yer alıyor.

Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: Blues’un maçlarını canlı yayında TV’de ve canlı akışta kim gösteriyor?



Getty Images

Chelsea’yı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield’da TV’de ve canlı akışta izlemek

Almanya’da Sky, Premier League için sabit adres olmaya devam ediyor: Pay-TV yayıncısı her maçı canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayınıyla. Chelsea’nin maçları da bu kapsamda tamamen yer alıyor. Klasik şekilde televizyon karşısına geçmeyenler için ise tüm bunlar Sky Go veya WOW üzerinden de izlenebiliyor.

Şimdi kaydolun Premier League, DFB-Pokal ve çok daha fazlası aylık 24,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla

2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere paketinde gözle görülür şekilde vites yükseltti: Sadece Premier League değil, Carabao Cup da burada canlı yayınlanıyor. Kısacası şu anlama geliyor: Chelsea lig kupasında fikstürde yer aldığında, maçları tamamen Sky’da oluyor.

FA Cup ve FA Community Shield için Almanya’da durum şöyle: DAZN münhasır yayın haklarına sahip. Yayın platformu maçları canlı veriyor; dolayısıyla Blues bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında tüm Chelsea maçları da doğal olarak burada yer alıyor.

Size uygun DAZN aboneliğini bulun FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı

Getty Images

Şampiyonlar Ligi’nde yayın hakları bölünmüş durumda. Chelsea’nin maçlarının büyük bölümünü canlı olarak DAZN üzerinden izleyebilirsiniz. Buna ek olarak Amazon Prime Video, salı günleri seçilmiş bir büyük maçı münhasır olarak yayınlıyor. Fikstüre bağlı olarak burada zaman zaman Chelsea’nin ya da genel olarak İngiliz ekiplerinin yer aldığı bir maç da olabilir.

2027/28’den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yeni bir oyuncu olarak devreye giriyor ve gelecekte maçların büyük bölümünü ekranlara taşıyacak. Yeni hak dağılımına ilişkin tüm detaylar burada. Açık ifadeyle söylemek gerekirse: 2027/28’den itibaren bunun için Paramount+ aboneliğini not etmelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselirse, final maçı her zamanki gibi serbest kanalda da yayınlanacak. Almanya’da bunun adresi ZDF olacak; final, yayın akışındaki net sabit nokta olarak burada ekrana gelecek.

Amazon Prime Video’yu deneyin Salı günkü Şampiyonlar Ligi dev maçı özel yayınla

Chelsea, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues’un ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki seçili maçlarını canlı anlatımla aktarıyor. Canlı anlatımları burada her zaman başlama vuruşundan kısa süre önce bulabilirsiniz.

Chelsea yayını: Kulübün künyesi