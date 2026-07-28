İngiliz dev kulübünün salı günü öğle saatlerinde duyurduğu üzere, Gvardiol’un yeni sözleşmesi 2031’e kadar uzatıldı. Böylece City, son aylarda başka büyük kulüplerle de anılan önemli bir oyuncusunu uzun vadeli olarak kadrosunda tuttu.

Gvardiol, imzanın ardından, "City’nin sözleşmemi uzatmak istediğini öğrenir öğrenmez, bunun istediğim şey olduğunu hemen hissettim" dedi. 24 yaşındaki oyuncu, "Genç ve potansiyel dolu dünya çapında bir takımımız var. Önümüzdeki yıllarda çok başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum" sözleriyle geleceğe son derece iyimser baktı.

Gelen bilgilere göre City, Gvardiol’u sözleşme uzatmaya ciddi bir maaş artışıyla ikna etti. İddiaya göre bu transfer sürecinde çok önemli rakipler vardı; mayıs ayında Bayern Münih’in ilgisine dair spekülasyonlar bir süreliğine hız kazanmıştı. Ancak haziran ayında Sky, Bayern’in Gvardiol için yürütülen yarıştan çekildiğini bildirmişti; zira oyuncu için çok büyük bir bonservis bedelini gözden çıkarmak gerekecekti.

Real Madrid’in de Josko Gvardiol’u yakından takip ettiği öne sürüldü

Sonuç olarak City, Gvardiol’u RB Leipzig’den İngiltere’ye getirmek için 2023’te tam 90 milyon euro bonservis ödedi. Hırvat oyuncunun yüksek bedeli, görünüşe göre sonunda Gvardiol’u izleyen kulüplerden biri olan Real Madrid’i de caydırdı. Kraliyet ekibinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen sol ayaklı oyuncunun büyük bir hayranı olduğu ifade edildi. Gvardiol yerine Ibrahima Konate, bonservissiz olarak İspanya’nın başkentine imza attı.





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Gvardiol cephesinde de artık belirsizlik ortadan kalktı. Hırvat milli futbolcu, ayrılan eski teknik direktör Pep Guardiola döneminde son üç yılda sürekli ilk 11’in değişmez isimlerinden biri oldu. Ancak Gvardiol, geçen sezonun ikinci yarısında ocak ayında yaşadığı kaval kemiği kırığı nedeniyle aylarca forma giyemedi.

Manchester City: Josko Gvardiol, sezon başlangıcına tamamen hazır olmak istiyor

Sezon sonuna doğru iki maçta forma giyebildi. Ancak Dünya Kupası’nda yeniden tam anlamıyla hazır olması için bu yeterli olmadı: İngiltere (2-4) ve Panama’ya (1-0) karşı oynanan ilk iki grup maçında ilk 11’de yer alan Gvardiol’dan, Hırvatistan’ın artık görevde olmayan eski milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic, Gana’ya karşı oynanan belirleyici grup maçında (2-1) ve Portekiz’e karşı alınan acı verici son 16 turu yenilgisinde (1-2) neredeyse tamamen vazgeçti. Dalic, Portekiz maçı öncesinde City yıldızı için, "Onun da en üst seviyedeki formuna bu kadar kolay ve hızlı dönemeyeceğinin farkında. [...] Yüzde yüz hazır değilse onu büyük bir riske atmayacağız" demişti. Gvardiol, Gana ve Portekiz karşısında yalnızca son dakikalarda oyuna girmişti.

Gvardiol şimdi en geç 23 Ağustos’ta Bournemouth’a karşı başlayacak yeni Premier League sezonuna kadar tamamen hazır olmak istiyor. Savunma oyuncusu, Guardiola’nın halefi yeni teknik direktör Enzo Maresca ile çalışmaktan da büyük beklenti duyuyor: "Bence birlikte büyük işler başarabiliriz" dedi.