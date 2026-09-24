Sky Sports, Alman şampiyonunun şu anda ocak ayında ofansif orta saha oyuncusu için muhtemel bir teklif yapma ihtimali üzerinde durduğunu bildirdi. İngiliz TV kanalı, bunun gerekçesi olarak Bayern yöneticileri arasında Jamal Musiala ve Michael Olise için diğer üst düzey kulüplerin giderek daha fazla harekete geçebileceğine yönelik artan endişeyi gösterdi.

Olmo, iki yılı aşkın süre önce de Bayern ile sık sık anılmıştı. Münih ekibinin 2024’te, o dönem RB Leipzig’den ayrılıp Barcelona’ya gitmeyi tercih eden İspanyol oyuncuya ciddi ilgi gösterdiği belirtilmişti. Katalanlar, onun için 61 milyon euro bonservis ödedi.

Olmo’nun Barcelona ile sözleşmesi 2030’a kadar devam ediyor, dolayısıyla Bayern’in eski Leipzigli için gerçekten somut bir girişimde bulunması halinde kesenin ağzını açması gerekecek. Sky Sports’a göre, Olmo’yu muhtemelen İspanya şampiyonundan koparabilmek için yaklaşık 70 milyon euro gerekiyor.

Dani Olmo’nun Barcelona’daki rolü ne?

Olmo, Barcelona’nın yıldızlarla dolu ofansif orta saha hattında şu anda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değil, bu sezon şimdiye kadar oynanan sekiz resmi maçın yalnızca üçünde teknik direktör Hansi Flick’in ilk 11’inde yer aldı. Buna rağmen Blaugrana’nın yapısında önemli bir rol üstleniyor, 2026/27 sezonunda şu ana kadar çıktığı sekiz maçta üç asist yaptı. Toplamda ise Barcelona’daki yaklaşık iki yılın ardından 96 maçta 20 gol ve 20 asistlik katkı verdi.

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Olmo, bu arada İspanya Milli Takımı ile son iki büyük turnuvada önce Avrupa, ardından da dünya şampiyonluğu yaşadı. Kuzey Amerika’daki son Dünya Kupası’nda 28 yaşındaki oyuncu büyük ölçüde 10 numara pozisyonunda ilk tercih oldu ve turnuvadaki sekiz maçta iki asist yaptı.

FC Bayern’in gerçekten Dani Olmo’ya ihtiyacı var mı?

Bayern’in gerçekten ofansif bir orta saha oyuncusuna bu kadar büyük bir yatırım yapmaya ihtiyaç duyup duymadığı henüz belirsiz. Sonuçta Musiala, Olise, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Lennart Karl ile burada hem yüksek kaliteye hem de üst düzey genişliğe sahipler. Musiala için şu anda bir ayrılık ihtimaline işaret eden hiçbir şey yok, 23 yaşındaki oyuncunun oldukça kazançlı ve 2030’a kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

Olise hakkında geçen yaz transfer döneminde sürekli transfer söylentileri çıksa da, özellikle Real Madrid’in Fransız milli oyuncuya büyük ilgi duyduğu konuşuluyor. Ancak Olise, 2029’a kadar Bayern’e bağlı ve Sportif Direktör Max Eberl’in de aralarında bulunduğu kulüp yöneticileri, 24 yaşındaki oyuncunun satışını kısa süre önce kesin bir dille reddederek Olise’nin satılık olmadığını açıkladı.