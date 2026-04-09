Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern FansGetty
GOAL

Çeviri:

FC Bayern Münih, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: FCB maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Bundesliga
Bayern Münih
DFB Kupası
Şampiyonlar Ligi

Burada FC Bayern München'in Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Kupası maçlarının yayınlanmasına ilişkin tüm bilgileri bulabilirsiniz.

FC Bayern Münih şampiyonluk yarışına devam ediyor. Ancak tüm maçları izleyebilmek için taraftarların farklı yayıncılardan birkaç abonelik alması gerekiyor. FCB maçlarını hangi kanalların yayınladığını buradan öğrenebilirsiniz.

FC Bayern Münih'i Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Kupası'nda canlı TV ve canlı yayınla izleyin

Bu sezon Bundesliga hakları Sky ve DAZN arasında paylaşılıyor - Sky, Cuma günkü maçı yayınlıyor ve tüm tekli maçları ile en önemli maçı canlı olarak programında sunuyor. WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden canlı yayınla maçı izleyebilirsiniz.

DAZN ise cumartesi günkü çok izlenen maçları yayınlama hakkını elde etti ve pazar günkü maçların yayıncısı olmaya devam ediyor. Yani, yayın hakkını belirleyen faktör FC Bayern München'in maç programıdır. 

Ücretsiz TV'de Bundesliga maçları yalnızca belirli durumlarda yayınlanıyor; bunlara ilk ve ikinci devrenin açılış maçı ile kış tatili öncesindeki son Cuma maçı da dahil. Bu durumda SAT.1 doğru adres.Vincent KompanyGetty Images

DAZN'de FC Bayern München'in Şampiyonlar Ligi maçlarının çoğunu canlı olarak izleyebilirsiniz, sadece her maç gününde bir Salı maçı Amazon Prime'da özel olarak yayınlanır. Ancak yakında bir değişiklik olacak: Yeni yayın devi Paramount+ 2027'den itibaren devreye girecek.

Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB

Bayern finalde yer alırsa, ücretsiz TV'de de yayınlanacak. O zaman ZDF devreye girecek. 

DFB Kupası'ndaki tüm maçlar Sky'da canlı olarak izlenebilir. Ancak her turda, kamu yayıncıları ARD ve ZDF'de de bazı maçlar yayınlanmaktadır.

Genellikle Bayern'in maçları ücretsiz TV'de de yayınlanır; çoğu zaman ARD ve ZDF, Münih ekibini tercih eder.

SPOX'un ana sayfasında, FC Bayern Münih'in tüm maçları için canlı skor takibi bulabilir ve böylece her zaman güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz. 

Kuruluş27 Şubat 1900
Şampiyonluk34
Kupa zaferleri20
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu6
En çok forma giyen oyuncuThomas Müller (765 maç)
