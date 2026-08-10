18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1077953924.jpgLaci Perenyi
Filippo Cataldo

Çeviri:

FC Bayern Münih’te sözleşmesini uzatacak mı, uzatmayacak mı? Harry Kane’in kararını kesin olarak verdiği öne sürüldü

Bundesliga
Bayern Münih
H. Kane
J. Musiala
I. Saibari

Bayern Münih’in Harry Kane ile sözleşme uzatma konusunda yürüttüğü görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtiliyor.

İngiliz günlük gazetesiThe Times'ın haberine göre Bayern Münih, Harry Kane ile sözleşmesini erken uzatmaya hazırlanıyor. İngiliz golcünün şu anda 2027'ye kadar devam eden kontratını iki yıl daha uzatması bekleniyor.

Buna göre 32 yaşındaki oyuncunun tatilden dönmesinin ardından gelecek hafta son görüşmeler yapılacak. İki taraf da temel konularda büyük ölçüde anlaşmaya varmış durumda.

Harry Kane, Bayern Münih'te gelecekte daha fazla mı kazanacak?

Buna göre maaşta kayda değer bir artış öngörülmüyor: Yıllık brüt maaşının yaklaşık 25 milyon euro olduğu tahmin edilen Kane, bu haliyle de Münih ekibinin kadrosundaki en çok kazanan oyuncu olmayı sürdürüyor. Güncel haberlere göre yaklaşan görüşmelerin odak noktası ise öncelikli olarak olası bonus ödemelerinin şekillendirilmesi.

Kane ve ailesi Münih'te kendilerini son derece rahat hissediyor. Alan Shearer'ın gol rekorunu kırmak için olası bir İngiltere Premier League dönüşü gibi spekülasyonlar da böylece geçerliliğini yitiriyor. Barcelona'nın gevşek bir ilgisi de somut görüşmelere dönüşmedi; çünkü Bayern Münih, Kane için her zaman ilk temas noktası olarak kaldı.

Kane, 2023 yılında Tottenham Hotspur'dan transfer olduğundan bu yana Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 146 gol attı. Sadece geride kalan sezonda 51 maçta 61 gol kaydetti. Haberlere göre sportif açıdan ana hedefi, önümüzdeki yıllarda Bayern Münih ile daha fazla kupa kazanmak, özellikle de Şampiyonlar Ligi'ni elde etmek.

Club Friendlies
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Bayern Münih fikstürü: FCB'nin sıradaki maçları

Tarih

Organizasyon

Maç

Cumartesi, 15 Ağustos (15.30)

Hazırlık maçı

Bayern Münih vs. RB Leipzig

Salı, 18 Ağustos (18.00)

Hazırlık maçı

1. FC Heidenheim vs. Bayern Münih

Cumartesi, 22 Ağustos (20.30)

DFL-Supercup

Borussia Dortmund vs. Bayern Münih

Cuma, 28 Ağustos (20.30)

Bundesliga

Bayern Münih vs. VfB Stuttgart

Çarşamba, 2 Eylül (20.45)

DFB-Pokal

VfL Osnabrück vs. Bayern Münih

Cumartesi, 5 Eylül (18.30)

Bundesliga

FC Schalke vs. Bayern Münih

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin