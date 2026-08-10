FC Bayern Münih’te sözleşmesini uzatacak mı, uzatmayacak mı? Harry Kane’in kararını kesin olarak verdiği öne sürüldü

İngiliz günlük gazetesiThe Times'ın haberine göre Bayern Münih, Harry Kane ile sözleşmesini erken uzatmaya hazırlanıyor. İngiliz golcünün şu anda 2027'ye kadar devam eden kontratını iki yıl daha uzatması bekleniyor.

Buna göre 32 yaşındaki oyuncunun tatilden dönmesinin ardından gelecek hafta son görüşmeler yapılacak. İki taraf da temel konularda büyük ölçüde anlaşmaya varmış durumda.

Harry Kane, Bayern Münih'te gelecekte daha fazla mı kazanacak?

Buna göre maaşta kayda değer bir artış öngörülmüyor: Yıllık brüt maaşının yaklaşık 25 milyon euro olduğu tahmin edilen Kane, bu haliyle de Münih ekibinin kadrosundaki en çok kazanan oyuncu olmayı sürdürüyor. Güncel haberlere göre yaklaşan görüşmelerin odak noktası ise öncelikli olarak olası bonus ödemelerinin şekillendirilmesi.

Kane ve ailesi Münih'te kendilerini son derece rahat hissediyor. Alan Shearer'ın gol rekorunu kırmak için olası bir İngiltere Premier League dönüşü gibi spekülasyonlar da böylece geçerliliğini yitiriyor. Barcelona'nın gevşek bir ilgisi de somut görüşmelere dönüşmedi; çünkü Bayern Münih, Kane için her zaman ilk temas noktası olarak kaldı.

Kane, 2023 yılında Tottenham Hotspur'dan transfer olduğundan bu yana Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 146 gol attı. Sadece geride kalan sezonda 51 maçta 61 gol kaydetti. Haberlere göre sportif açıdan ana hedefi, önümüzdeki yıllarda Bayern Münih ile daha fazla kupa kazanmak, özellikle de Şampiyonlar Ligi'ni elde etmek.

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