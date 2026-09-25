"Evet, teklifler vardı. Geçen yıl da vardı. Ancak bir kulübün talep edilen bonservis bedelini ödemeye hazır olması gerekir. PSG ile temas oldu, bu doğru. Bence PSG sonunda FC Barcelona'dan Ferran Torres'i tercih etti" dedi De Ketelaere, voetbalnieuws.be'ye konuşurken.

De Ketelaere özellikle Dünya Kupası'nı piyasa değerini artırmak için bir vitrin olarak kullandı. Üç gol ve bir asistle Belçika'yı çeyrek finale taşıdı.

Sonradan dünya şampiyonu olan İspanya'ya 2-1 kaybettikleri maçta takımının beraberlik golünü attı; bu, İspanyolların turnuva boyunca yediği tek goldü. Daha önce ise ABD'ye karşı son 16 turunda alınan 4-1'lik galibiyette iki gol ve bir asistle sahanın açık ara en etkili ismiydi.

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Charles de Ketelaere, Bayern Münih ile de anıldı

O dönemde Bayern Münih'in de çok yönlü hücum oyuncusunu listesine aldığı söyleniyordu. Bunu İtalyan gazetesi Corriere della Sera yazdı. Transfer gazetecisi Sacha Tavolieri de daha mayıs ayında, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan sol ayağını kullanan oyuncuya Münih ekibinin somut ilgi gösterdiğini bildirmişti.

Atalanta, hücum oyuncusu için en az 50 milyon euro bonservis talep ediyor. Ancak Bayern, aynı pozisyonda başka bir hamle yaptı ve PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari için 50 milyon euro ödedi.

De Ketelaere, 2023'te önce 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında AC Milan'dan Bergamo'ya kiralanmıştı. İtalya'nın kuzeyindeki bir sezonun ardından Atalanta, Belçikalı oyuncu için sonunda 23,7 milyon euro ödedi. De Ketelaere, Atalanta formasıyla toplam 148 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 32 gol atarken aynı sayıda da asist yaptı.