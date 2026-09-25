Son dönemde medyada Avrupa'nın dev kulüplerinin Kırmızı Şeytanlar'ın mücevheri için yaklaşan mücadelesi hararetli şekilde konuşulurken, Deco şimdi sürpriz biçimde daha temkinli açıklamalar yaptı. Her ne kadar forvetin kısa süre önce şartları kendi gözleriyle görmek için hem Real Madrid'in hem de Katalanların yanına gittiği öne sürülse de, Real Madrid ve Katalanlardaki şartlar hakkında kendi izlenimini edinmek için, Deco beklentileri frenledi.

"Bu çocuk hakkında söylenecek bir şey yok. Sürekli oyuncuların bizimle anılması normal. Burada büyük çıkarlar söz konusu. Henüz genç olsalar da hiçbir oyuncuyla ilgilenmiyoruz. Onun durumuna gelince, ne olduğundan emin değilim. Bilmiyorum. O hâlâ Manchester United'ın oyuncusu" dedi 49 yaşındaki yönetici.

Genç oyuncu kısa süre önce United'da dile getirdiği ayrılık isteğiyle gündem olmuştu. İspanya'nın iki devi dışında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih'in de, aranan genç yeteneğin durumunu takip etmek için sırada olduğu belirtiliyor.

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JJ Gabriel 16. yaş gününü ne zaman kutlayacak?

Gabriel için yarışın özellikle 6 Ekim'e yaklaşılırken yeniden hız kazanması bekleniyor: Genç oyuncu o gün 16. yaş gününü kutlayacak ve böylece resmen lisanslı bir oyuncu menajeri tarafından temsil edilebileceği yaşa ulaşacak.

Bu kritik adım için iddiaya göre Ali Barat şimdiden pozisyon alıyor. Yıldız menajer uluslararası piyasada yabancı bir isim değil ve geçmişte Avrupa üst düzey futbolundaki en ses getiren milyonluk anlaşmalardan bazılarını sonuçlandırdı; bunlar arasında Moises Caicedo'nun Brighton & Hove Albion'dan Chelsea'ye 116 milyon avro karşılığında transferi de yer alıyor.