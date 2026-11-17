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FC Bayern Münih, Michael Olise'nin olası ayrılığı konusunda uyarıldı. Bir oyuncu daha ağır sakatlandı, Luis Diaz'ın dönüşü ise daha da gecikebilir. Ayrıca üç İngiliz kulübünün bir genç yetenekle ilgilendiği belirtiliyor. Bayern'den haberler ve iddialar.

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FC Bayern, transfer iddiası: Genç yetenek için üç İngiliz kulübü yarışıyor mu?

Jonas Urbig'in yazın Manuel Neuer'in yerini alması beklenirken Sven Ulreich'in de kariyerini noktalayacağı düşünülüyor . Bu gelişmelerin ardından FC Bayern Münih'in kalecileri arasında bir ayrılık gündeme geliyor. Haftalar önce de ortaya çıktığı üzere Leonard Prescott'ın ayrılmak üzere olduğu anlaşılıyor.

17 yaşındaki kaleci çok yetenekli görülse de kulüpte kendisi için gerçekten umut vadeden bir gelecek görünmüyor. Üstelik Bayern'in yeni bir yedek kaleci transfer etmeyi planladığı belirtiliyor . Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılması da gelen bilgilere göre zor görünüyor.

Buna karşın Prescott'a büyük ilgi olduğu iddia ediliyor. Sky'ın haberine göre Almanya U17 millî takımının kalecisi özellikle Premier League kulüplerinin ilgisini çekti. Arsenal, Brighton & Hove Albion ve Chelsea'nin adı geçiyor. Chelsea'ye transfer olması hâlinde ardından partner kulüp Racing Strasbourg'a kiralanarak Ligue 1'de oynama fırsatı bulabilir.

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Alman bir anne ile ABD'li bir babanın oğlu olan ve New York'ta doğan Prescott, 2023'te Bayern'e transfer oldu. Menisküs sakatlığı nedeniyle hazirandan bu yana forma giyemiyor; ne zaman döneceği henüz belli değil.

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FC Bayern haberleri: Michael Olise konusunda Bayern'e uyarı

Eski futbolcu Morgan Schneiderlin'e göre Real Madrid, Michael Olise için gerçekten harekete geçerse FC Bayern Münih dikkatli olmalı.

Fransız yıldızın vatandaşı Schneiderlin, comeon.com'a yaptığı açıklamada, "FC Bayern dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Orada her yıl kupa kazanmanız neredeyse garanti ama Real Madrid gibi bir kulüp veya Avrupa'nın diğer büyük takımları kapınızı çaldığında, bir noktadan sonra her oyuncu geleceğini düşünmeye başlar" dedi.

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Schneiderlin, Real Madrid'in Olise'yi 2029'a kadar süren sözleşmesinden koparmak için büyük çaba göstermesi gerektiğini de vurguladı. "FC Bayern elbette onu tutmak isteyecektir. Bana kalsa onu 36 yaşına kadar kulübe bağlardım! Ama ne yazık ki futbol her zaman böyle işlemiyor" diyen Schneiderlin, "Onu FC Bayern'den almak için gereken bonservis bedeli de astronomik olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yazın düzenlenen Dünya Kupası sırasında Real Madrid'in olası bir transfer girişiminde bulunacağına ilişkin ısrarlı söylentiler çıkmıştı , ancak bunlar gerçekleşmedi. Sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl ve başkan Herbert Hainer'ın yanı sıra güçlü denetleme kurulu üyeleri Uli Hoeneß ile Karl-Heinz Rummenigge de Olise'nin satılık olmadığını açıkladı. Bu tutum, 200 milyon avroyu aşan bir teklif için bile geçerli .

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Ancak yeni sezon yaklaşırken konu yeniden gündemin üst sıralarına çıkabilir. Bayern yöneticilerinin Olise ile planladığı sözleşme uzatmasına ilişkin henüz bir gelişme yok. Öte yandan L'Equipe'in haberine göre Fransa millî takımından arkadaşları Kylian Mbappe ve Ibrahima Konate, Olise'yi İspanya'nın başkentine transfer olmaya ikna etmek için yoğun çaba harcıyor . Mbappe ile Olise yakın arkadaş. Golcü oyuncunun Dünya Kupası sırasında da Real Madrid'i Olise'ye öve öve anlattığını o dönemde Sport Bild bildirmişti.

Schneiderlin, Olise için "Şu anda futbolun en istikrarlı oyuncularından biri. Tek kelimeyle inanılmaz bir futbolcu. Önümüzdeki yıllarda Ballon d'Or adayları arasında yer alacağından hiç şüphem yok" dedi. Bu nedenle onun Madrid'de de oynayabileceğini düşünüyor: "Real'de oynayacak yeteneğe kesinlikle sahip."

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FC Bayern, iddia: Jamal Musiala dönmek üzere, Luis Diaz Köln maçını kaçırabilir

Jamal Musiala'nın, eylül ayında Almanya millî takımının Hollanda'ya karşı Amsterdam'da oynadığı maç öncesindeki ısınmada, yine eylül ayında yaşadığı kas lifi yırtığının ardından Bayern'in maç kadrosuna dönmek üzere olduğu belirtiliyor. Haberi Sport1 duyurdu.

Buna göre Musiala, Bayern'in sıkıntılı kadro durumu nedeniyle ihtiyaç duyduğu, uzun süredir beklenen dönüşünü cuma günü 1. FC Köln karşısında yapabilir. Serge Gnabry'nin (kas sakatlığı) ve Ismael Saibari'nin (sağ ayak bileğinde sindezmoz yırtığı) ancak yeni yılda dönmesi beklenirken , Sky'ın bilgilerine göre Luis Diaz da kas demeti yırtığının ardından ancak Köln maçından sonra forma giyebilecek.

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Ayrıca Alphonso Davies kısa süre önce kas lifi yırtığı yaşadı ve Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern'de "bir süre forma giyemeyecek" . Son dönemde sol kanatta Diaz'ın yerine oynayan Kanadalı futbolcu, sakatlığı birkaç gün önce millî takımdayken yaşadı.

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FC Bayern haberleri: Genç yetenek ağır sakatlandı

Alphonso Davies'in yanı sıra FC München'in rezerv takımından da sakatlar listesine bir isim eklendi. Pazartesi günü açıklandığı üzere Louis Richter ağır bir diz sakatlığı yaşadı.

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20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu nedenle geçen hafta ameliyat olmak zorunda kaldı. Richter, yine dizindeki bir sakatlıkla mücadele ettiği için antrenman sahasına daha yeni dönmüştü.

Kulüp, ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına ilişkin kesin bir tahminde bulunmadı. Ancak ameliyat nedeniyle onu yeniden uzun bir ara bekliyor olabilir.

IMAGO

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FC Bayern Münih fikstürü: Bayern'in sıradaki maçları

Tarih Organizasyon Maç 20 Kasım Cuma (20.30) Bundesliga FC Bayern - 1. FC Köln 25 Kasım Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi OSC Lille - FC Bayern 28 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Hamburger SV - FC Bayern 1 Aralık Salı (20.45) Almanya Kupası FC Bayern - Hertha BSC 4 Aralık Cuma (20.30) Bundesliga FC Bayern - SC Paderborn