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FC Bayern Münih, Haberler: Sacha Boey kışa kadar kalıyor

Sacha Boey, FC Bayern Münih’ten en erken gelecek kış transfer döneminde ayrılacak. Bunu Max Eberl, Alman rekortmeninin Şampiyonlar Ligi’nde Bodö/Glimt’e karşı aldığı galibiyetin ardından doğruladı.

"Artık burada kalacak! O zaman durum bu. Sonra da kışın ne olacağına bakarız" diyen FCB Sportif Direktörü, Norveç kulübüne karşı alınan net 5-0’lık galibiyetin ardından konuştu.

Aslında Münih ekibi, teknik direktör Vincent Kompany’nin planlarında neredeyse hiç yer almaması nedeniyle Boey ile daha bu yaz mutlaka yollarını ayırmak istiyordu. Fransız sağ bek, yalnızca Bodö/Glimt’e karşı Şampiyonlar Ligi maçında maç kadrosunda yer aldı; diğer tüm karşılaşmalarda ise kadroya bile giremedi.

FC Bayern’in, transfer penceresinin Avrupa’ya göre biraz daha uzun süre açık olduğu Suudi Arabistan’dan bir kulübün son ana kadar hamle yapmasını umduğu belirtiliyordu, ancak görünüşe göre herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Oyuncunun ise çöl ülkesine gitmeye hazır olduğu ifade edildi.

Boey’in rekortmen kulüple sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor. Eberl, 25 yaşındaki oyuncuyu daha temmuz ayında kamuoyu önünde satış adayı olarak nitelendirmişti; tıpkı bu arada kulüpten ayrılan Joao Palhinha ve Bryan Zaragoza gibi.

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FC Bayern Münih, İddia: Eski yetenek Sanches yeni bir kulüp bulacak mı?

Renato Sanches, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından İspanyol kulübü Getafe’ye imza atabilir. Bunu fussballtransfers bildirdi. Habere göre şu anda Portekizli oyuncu ile Getafe arasında görüşmeler sürüyor.

Orta saha oyuncusunun PSG ile sözleşmesi yalnızca birkaç gün önce resmen feshedilmişti, henüz sadece 29 yaşında olan Sanches böylece şimdilik kariyerinin dip noktasına gelmiş durumda. Bir dönem umut vadeden bir yetenek olarak görülüyordu, bu nedenle FC Bayern Münih 2016’da onun hizmetlerini güvence altına aldı. Ancak Sanches, kendisine yönelik yüksek beklentileri toplamda hiçbir zaman karşılayamadı.

Sanches son olarak PSG tarafından üst üste üç kez kiralandı; Roma’ya, Benfica’ya ve Panathinaikos’a. Ancak bu kiralık durakların hiçbirinde kalıcı biçimde ikna edici olamadı ve bonservisiyle transfer edilmek için kendisini öneremedi.

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