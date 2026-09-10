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FC Bayern, Haberler: Max Eberl söylentiyi net sözlerle yalanladı

Sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl, kendisi ile sportif direktör Christoph Freund arasında gergin hatta bozulmuş bir ilişki olduğu yönündeki inatçı söylentiyi yalanladı. "Bu saçmalık!" diyen 52 yaşındaki isim, Sport Bild'e konuştu. "Bu, akıl almaz bir hikâye ve bunu anlayamıyorum. Nereden çıktığını bilmiyorum."

Eberl bunun yerine Avusturyalı meslektaşıyla olan iş birliğini "çok iyi" olarak tanımladı. İkili, "net görevlere sahip, bu eğlenceli ve keyif veriyor. FC Bayern için en iyisini yapmak adına gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eberl ile Freund, Mart 2024'ten bu yana Alman rekortmeninde birlikte çalışıyor. Aslen 2027'ye kadar süren sözleşmesini kısa süre önce iki yıl daha erken uzatan Eberl'in ardından, aynı adımı şimdi Freund'un da atması bekleniyor. Münih merkezli AZ'nin haberine göre Freund hâlâ "değerlendirme aşamasında" bulunuyor.

"Onun sözleşme uzatması hızlı ve sessiz şekilde sonuçlanması gereken bir konu" diyen Eberl, "Benim için onun sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı bir soru değil" ifadelerini kullandı.

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FC Bayern, Haberler: Süper yetenek Tim Binder profesyonel oluyor

FC Bayern Münih, üst düzey yetenek Tim Binder'ı uzun vadeli olarak kadrosuna bağladı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu, kulüple 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Binder, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde profesyonel takımla hazırlık dönemini geçirmiş ve bu süreçte ikna edici bir performans sergilemişti. Şu anda uyluğundaki kas lifi yırtığının ardından geri dönüşü için çalışıyor.

"Tim çok büyük bir potansiyel taşıyor, hızlı, driplingde güçlü ve harika bir karaktere sahip. Yeteneklerini son olarak profesyonel takımla geçirdiği hazırlık döneminde de kanıtladı. Tim, kampüsümüzdeki olağanüstü gelişim imkânlarının örnek bir göstergesi" dedi Bayern sportif direktörü Christoph Freund.

Yaz aylarında başka kulüplerin de ilgisini çeken Binder, 2019'da 12 yaşındayken FC Augsburg'dan Bayern'e transfer olmuştu. Alman U19 Milli Takımı'nda genç oyuncu şu ana kadar dört kez forma giydi.

(SID)

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FC Bayern, Haberler: Knutsen, FCB'yi "dünyanın en iyi takımı" olarak görüyor

Norveç'in sürpriz takımı FK Bodö/Glimt, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçına FC Bayern deplasmanında büyük bir tevazuyla çıkıyor. Teknik direktör Kjetil Knutsen, perşembe günü Münih'te Alman rekortmeniyle oynanacak karşılaşma öncesinde (21.00/DAZN) "Şu anda muhtemelen dünyanın en iyi takımına karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bu özel bir şey. Daha önce birçok iyi takıma karşı oynadık ama bence en iyisi onlar" dedi.

Knutsen, "En iyi takıma karşı deplasmanda başlamak ideal, çünkü böylece çıtanın nerede olduğunu biliyoruz. Turnuvanın geri kalanı için mükemmel bir test" ifadelerini kullandı. Geçen sezon kuzey kutup dairesinin kuzeyinden gelen ekibi, son 16 turuna uzanan sansasyonel yolculukta Manchester City, Atlético Madrid ve Inter Milan gibi ağır topları da mağlup etmişti.

Buna rağmen Norveçli Dünya Kupası katılımcısı ve eski Frankfurtlu Jens Petter Hauge, "Hepimizin bir günlüğüne maksimumumuzu ortaya koymamız gerektiği açık. Takımımızdaki inanılmaz sayıda oyuncunun hayatının maçını oynaması gerekecek" dedi ve ekledi: "Umarım bizden daha fazla oyuncu maksimumuna ulaşır ve onlar tam potansiyellerini kullanamaz."

(SID)

FC Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları

Tarih Organizasyon Maç 10 Eylül Perşembe (21.00) Şampiyonlar Ligi FC Bayern - Bodö/Glimt 13 Eylül Pazar (17.30) Bundesliga Elversberg - FC Bayern 18 Eylül Cuma (20.30) Bundesliga FC Bayern - Union Berlin



