FC Bayern Münih hakkında daha fazla haber ve dedikodu:

FC Bayern: FC Augsburg maçının puanları ve oyuncu değerlendirmeleri

Dev hata: Manuel Neuer, tuhaf bir planın kurbanı oldu

Vincent Kompany'den çılgın BVB itirafı

FC Bayern, Haberler: Harry Kane'in İngiltere'ye dönüşü talep edildi

Dion Dublin'e göre Premier League kulüpleri, Harry Kane'i FC Bayern Münih'ten yeniden Ada'ya getirmek için acilen girişimde bulunmalı.

Eski İngiltere milli oyuncusu, BetVictor'a yaptığı açıklamada önce, "Harry Kane her Premier League takımının ilk 11'inde oynayabilir. Her Premier League takımında, bunun hiçbir önemi yok" dedi ve şu vurguyu yaptı: "Premier League'deki her kulüp onu şu anda hemen alır, yüzde yüz."

Dublin'e göre özellikle Manchester United, Kane'e çok yakışır. Eski kulübü, Kane'in Tottenham Hotspur'dan Alman rekortmenine transferinden önce de golcüyle yoğun şekilde anılmıştı. 57 yaşındaki isim, "United uzun süre onunla ilgilendi, bu konuda çok fazla konuştu. Onu istiyorsanız gidip alın!" çağrısında bulundu. "33, 34, 35 yaşında bile olsa Harry'yi yine de bir ya da iki yıl kadromda tutarım, çünkü akıllı koşularıyla kendini sürekli iyi pozisyonlara sokuyor."

Dublin'e göre temmuz ayında 33 yaşına giren Kane'in ilerleyen yaşı kadar, Bayern'in talep edebileceği muhtemel bonservis bedeli de transfer konusunda caydırıcı olmamalı. "Orada yeni bir sözleşme imzalasa bile onlara 70 ya da 80 milyonu verin, ne istiyorlarsa, çünkü sizin gole ihtiyacınız var! Harry Kane'i neden alırsınız? Gol atsın diye" dedi.

Ancak ilk etapta ManUnited'ın Kane için yapacağı bir teklif sağır kulaklara çarpacaktır. İngiliz oyuncunun, 2027'ye kadar devam eden mevcut sözleşmesini uzatmaya çok yakın olduğu belirtiliyor. Hem Three Lions'ın kaptanı hem de sportif yönetim kurulu üyesi Max Eberl ile sportif direktör Christoph Freund çevresindeki yetkililer, son dönemde birlikte çalışmayı sürdürmek istediklerini dile getirmişti. Ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değil.

Freund cumartesi günü, "Şu anda yeni bir gelişme yok. Görüşmeler iyi gidiyor, çok ama çok pozitifiz. Herkes Harry ile mutlaka sözleşme uzatmak istediğimizi biliyor. Kendisi burada son derece rahat, ama bunu daha önce de sık sık söyledik" dedi. Kane ise kısa süre önce, "Oldukça yakınız. Kendimi iyi hissediyorum. Bir açıklama yapılması çok uzun sürmeyecek" ifadelerini kullandı.

Getty Images

FC Bayern, Haberler: FCB bir istatistikte Avrupa'nın zirvesinde

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES Football Observatory'nin verilerine göre, FC Bayern Münih'e savunma istatistiklerinden birinde şu anda hiçbir kulüp yaklaşamıyor.

Buna göre Alman rekortmeni, Avrupa'daki 32 ligin tamamında kalesine en az şut çektiren takım konumunda. Manuel Neuer ve Jonas Urbig'in bu sezon da paylaştığı kaleye maç başına ortalama yalnızca 4,9 şut geliyor. Avrupa'nın beş büyük liginden listede yer alan tek başka takım ise FC Barcelona. Katalan ekibi 6,68 ile 10. sırada bulunuyor.

Cumartesi günü FC Augsburg ile 2-2 berabere kalınan maçta, Neuer'in sadece sekiz saniye sonra Bundesliga tarihinin en hızlı golünü yediği karşılaşmada, iki yenilen gole rağmen Münih kalesine yalnızca beş şut geldi.

1. sıradaki FC Bayern: En az şut çektiren takımlar

FC Bayern (Almanya): 4,9

FK Harkiv (Ukrayna): 5,84

Panathinaikos (Yunanistan): 6,12

FK RFS (Letonya): 6,19

Dinamo Moskova (Rusya): 6,27

Vitoria Guimaraes (Portekiz): 6,34

Hajduk Split (Hırvatistan): 6,50

LNZ Cherkasy (Ukrayna): 6,51

Benfica Lizbon (Portekiz): 6,58

FC Barcelona (İspanya): 6,68

FC Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları

Tarih Organizasyon Maç 13 Ekim Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi Viking Stavanger vs. FC Bayern 17 Ekim Cumartesi (18.30) Bundesliga FC Bayern vs. RB Leipzig 21 Ekim Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi FC Bayern vs. FC Arsenal



