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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Çeviri:

FC Bayern Münih, haberler ve söylentiler: Lennart Karl, sevinç hareketi için özür diledi

Bundesliga
Bayern Münih
J. Kimmich
S. Gnabry
L. Karl

Joshua Kimmich özel bir eşiğe ulaşıyor, Lennart Karl Elversberg taraftarlarından özür diliyor ve FCB'nin bir yıldızı uzun süren sakatlığın ardından ilk kez yeniden kadroya alınıyor. Bayern Münih ile ilgili haberler ve söylentiler.

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FC Bayern Münih, Haberler: Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla 500. resmi maçına çıktı

Kaptan Joshua Kimmich, teknik direktör Vincent Kompany'nin Elversberg deplasmanında 65. dakikada oyuna sürdüğü ve Münih ekibinin performansını yükselten dörtlü arasında yer aldı. Kimmich, bu değişiklikle birlikte FC Bayern Münih formasıyla 500. resmi maçına çıktı.

Böylece 2015'ten bu yana Bayern Münih'te oynayan Kimmich, Alman rekortmeninde bu sayıya ulaşan yalnızca 12 oyuncudan oluşan seçkin bir grubun parçası oldu. 31 yaşındaki oyuncuyla aynı sayıda maça çıkan isim ise Bastian Schweinsteiger.

Kimmich, FCB'deki 11 yılında 10 kez Almanya şampiyonluğu, 4 kez DFB-Pokal ve 2020'de Şampiyonlar Ligi kazandı. Şu ana kadar 47 gol attı ve 122 asist yaptı.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

FC Bayern Münih, Haberler: Lennart Karl, Elversberg taraftarlarına karşı yaptığı provokatif gol sevincinin ardından özür diledi

Lennart Karl, bu sezon FC Bayern formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta hemen ilk golünü attı. 18 yaşındaki oyuncu, 26. dakikada Ismael Saibari ve Harry Kane'in paslarıyla buluştu ve skoru 1-0'a getirdi.

Karl, golünün ardından 65. dakikada oyundan alınana kadar her topla buluştuğunda Elversberg taraftarları tarafından ıslıklandı.

Bunun nedeni Karl'ın provokatif gol sevinciydi. Golünün ardından taraftar tribününün önüne kışkırtıcı şekilde giderek parmağını ağzının önüne götürdü. "Sessiz olun" hareketinin ardından ellerini kulaklarına da götürdü.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Karl taraftarlardan özür diledi. "Taraftarlar beni yanlış anladıysa üzgünüm, bunu o şekilde kastetmedim" dedi ve ekledi: "Çoğu futbol taraftarı bunun duygularla ilgili olduğunu ve futbolda bunun da işin bir parçası olduğunu bilir."

FC Bayern, Haberler: Serge Gnabry beş ay sonra yeniden kadroda

Serge Gnabry'nin son maçının üzerinden beş aydan fazla zaman geçti. Hücum oyuncusu nisanda adduktor bölgesinde bir kas sakatlığı yaşadı, bu yüzden Dünya Kupası'nı da kaçırdı.

Gnabry, Elversberg karşısında şimdi Münih ekibinin maç kadrosunda ilk kez yeniden yer aldı. Her ne kadar oyuna girmese de bu adaylık, sahalara dönüş yolunda önemli bir kilometre taşıydı.

FC Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları

Tarih

Organizasyon

Maç

18 Eylül Cuma (20.30)

Bundesliga

FC Bayern - Union Berlin

10 Ekim Cumartesi (15.30)

Bundesliga

FC Augsburg - FC Bayern

13 Ekim Salı (21.00)

Şampiyonlar Ligi

Viking Stavanger - FC Bayern


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