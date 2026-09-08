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FC Bayern Münih, söylenti: Musiala için geri dönüş planı böyle görünüyor

Jamal Musiala, geçen cumartesi günü bu sezon FC Bayern formasıyla ilk resmi maçına çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, Schalke deplasmanında 57. dakikada Lennart Karl'ın yerine oyuna girdi. İlk izlenimler ise oldukça olumluydu. Her ne kadar yükselen takıma karşı alınan 0-0'lık beraberlikte oyun anlamında çok fazla şey işlemediyse de, Musiala yine de dinamik, istekli ve güçlü göründü.

Bu, milli oyuncunun birkaç hafta önce iki hazırlık maçında yaşadığı çöküşlerin ardından nörolojik bir işlev bozukluğu nedeniyle maçlardan uzaklaştırılmasından sonraki ilk maçıydı. Musiala bu nedenle Dortmund'da BVB'ye karşı oynanan Süper Kupa'yı (2-1), VfB Stuttgart'a karşı Bundesliga açılış maçını (5-1) ve DFB-Pokal ilk turunda VfL Osnabrück deplasmanındaki karşılaşmayı (3-1) kaçırmıştı.

"Olayların ardından ona ihtiyacı olan sakinliği bir ölçüde verdik" dedi Bayern Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl, Schalke maçının ardından. "İlaç tedavisi uyarlandı, ardından doktorlarla, teknik ekiple ve tabii ki kendisiyle yaptığı görüşmelerde nasıl hissettiğine baktık ve bugün yeniden hazır olup olmadığını gördük. Bu yüzden o kesinlikle bir seçenek ve kadroda olduğu anda hemen yeniden kullanılacak. Jamal'ın bizim için maçları çözmesine yeniden seviniyoruz."

Bild gazetesinin haberine göre Musiala yine de dikkatli şekilde yeniden hazırlanacak ve "adım adım daha fazla dakika alacak". Ayrıca yükü kontrol altında tutmak için zaman zaman dinlendirilecek. Bild'e göre tüm bunlar teknik direktör Vincent Kompany ile yakın koordinasyon içinde yürütülecek.

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FC Bayern Münih, söylenti: Christoph Freund konusunda sorun ne?

Münchner Abendzeitung'un haberine göre FC Bayern, sportif direktörüyle 2027'ye kadar süren sözleşmesini uzatmak istiyor, tercihen kasımdaki genel kuruldan önce. Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen ile Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl'in gelecek yazın da ötesine uzanan anlaşmalar yapmasının ardından, Avusturyalı isimle birlikte triumviranın tamamlanması planlanıyor.

Ancak Freund şu anda "değerlendirme aşamasında". AZ'ye göre baş scout Nils Schmadtke'nin geleceği de burada rol oynuyor. Schmadtke'nin de Freund gibi 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Eberl'in güvendiği isim olarak görülen Schmadtke ayrılması halinde, "Freund kendi fikirlerine göre bir baş scout görevlendirebilir."

İşaretler Freund ile uzatmaya işaret ediyor, çünkü kendisinin genel olarak iyi bir itibara sahip olduğu ve çalışmalarının özellikle kampüste takdir edildiği belirtiliyor. Teknik direktör Vincent Kompany ile ilişkisinin de çok iyi olduğu ifade ediliyor.

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FC Bayern Münih, haber: Harry Kane Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor

Golcü yıldız Harry Kane, bu sezon FC Bayern ile sonunda hasretini çektiği Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncu, perşembe günü (21.00/DAZN) Bodö/Glimt'e karşı oynanacak Devler Ligi açılışı öncesinde TNT Sports'a konuştu: "Buna çok yakınız. Geçen sezon farkı küçük detaylar yarattı. Şimdi bu sezona girerken şunu söylüyoruz: Bu bizim yılımız olmak zorunda."

Geçen sezonda daha sonra şampiyon olan Paris Saint-Germain'e karşı yaşanan acı yarı final elenişinin ardından Münih ekibi, Devler Ligi'ndeki yedinci şampiyonluğunu arzuluyor.

Kane, Şampiyonlar Ligi'nde ise "işin sadece en iyi takım olmakla ilgili olmadığını" söyledi: "Bazen doğru anda gerekli şansa da ihtiyacınız olur. Soru şu, tur atlamak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gerekli olan o küçük farkı yaratabilecek miyiz? Bu benim hedefim. Ve tüm takımın da hedefi bu."

İngiltere Milli Takımı kaptanı, tam da bu yüzden kariyerini noktalama konusuyla henüz ilgilenmediğini vurguladı. Geçen sezon FC Bayern ve İngiltere formasıyla olağanüstü 73 gol atan Kane, "Kulüp düzeyinde hâlâ kazanmak istediğim şeyler var. Aynı şey milli takım için de geçerli" dedi ve ekledi: "Bu yüzden benim için mesele, bu anın tadını mümkün olduğunca uzun süre çıkarmak."

(SID)

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