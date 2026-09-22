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FC Bayern, iddia: Ali Barat, harika çocuk JJ Gabriel için yürütülen pazarlıklara dahil oldu

Manchester Evening News'in haberine göre, harika çocuk JJ Gabriel için yürütülen pazarlıklarda Ali Barat'ın da parmağı var. "Epic Sports" ajansının yıldız danışmanının, oyuncu tarafı ile adı geçen ilgili kulüpler FC Bayern Münih ve Real Madrid arasındaki görüşmelerin başlatılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Habere göre Barat'ın devreye girmesi, 15 yaşındaki oyuncunun mevcut işvereni Manchester United'da şaşkınlık yarattı. Çünkü oyuncu menajerleri, resmi olarak 16 yaş altı oyuncularda komisyon talep edemiyor veya ödeme kabul edemiyor. Ancak hamlesiyle, iki kez dünyanın en iyi menajeri seçilen İranlı isim, gelecekte genç oyuncuyla sözleşme imzalamak için şimdiden pozisyon aldı.

Barat şu anda kuşkusuz sektörün en büyük danışmanları arasında yer alıyor, ancak tavırları nedeniyle sık sık tepki de çekiyor. Ününü, diğer şeylerin yanı sıra Nicolas Jackson'ın FC Bayern Münih'e kiralık transferini yürütmesiyle kazandı; ardından "Ali Barat oyunu yeniden tanımladı" başlıklı tuhaf bir açıklamayla kendisini övdü ve Alman rekortmen ile Chelsea FC arasındaki anlaşmanın detaylarını ifşa etti. Ancak bu yaz, Noah Atubolu ile ilgili yaşanan olay nedeniyle, kendisine yanlış vaatlerde bulunduğu iddiasıyla biraz "ışıltı" kaybetti. Sonunda yollar ayrıldı ve kaleci geleceğini kendi başına görüştü; bu gelecek artık Eintracht Frankfurt oldu.

Ortak medya haberlerine göre Gabriel, Manchester'dan mutlaka ayrılmak istiyor ve hatta kulüpteki kaydının iptal edilmesini bile talep etmiş durumda. Telegraph'ın bir haberinde, bu gelişmenin United'da "şok" etkisi yarattığı ve "neredeyse emsalsiz" olduğu belirtildi. Daily Mail'e göre ailesi, Kırmızı Şeytanlar'ın Arsenal, Manchester City, Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid gibi takımlar karşısında ciddi biçimde geride kaldığı görüşünde.

Bu arada İspanya'dan gelen haberlere göre, genç hücum oyuncusu için yarışta Barca ile Real önde görünüyor. Hatta son olarak Katalan kulübünü ziyaret ettiği de iddia edildi. Sky Sports'un kısa süre önce bildirdiği üzere, her iki İspanyol dünya deviyle de ileri düzey görüşmeler gerçekleşti.

Öte yandan FC Bayern ile temasın şubat ayından bu yana bulunduğu söyleniyor. Gabriel hakkında kısa süre önce kendisine yöneltilen soruya sportif direktör Christoph Freund ise temkinli yaklaştı. "Başka kulüplerle sözleşmesi bulunan oyuncular hakkında konuşmam. Oyuncuyu tanıyoruz çünkü çok ama çok yetenekli, sıra dışı bir yetenek. Ama bunun dışında daha fazla bir şey söyleyemem" dedi ve oyuncu tarafıyla güncel bir temas olduğunu yalanladı.

Gabriel için verilen mücadeledeki dev rekabetin yanı sıra uluslararası transfer kuralları da olası bir transferin önünde engel teşkil ediyor. İngiliz olması nedeniyle, çok yetenekli forvetin kural olarak ancak 18. yaş gününden itibaren bir Avrupa kulübüne transfer olması ve orada profesyonel olarak oynaması mümkün; bu durum Real ya da Barca için de sorun olurdu. Ancak bir çıkış yolu var. Babası İrlanda'dan, annesi ise Kıbrıs kökenli olduğu için genç oyuncu bir AB pasaportu alabilir.

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FC Bayern, haber: Lennart Karl'ın artık Jürgen Klopp'un ilk kadrosunda yer almamasının nedeni bu

Lennart Karl'ın (FC Bayern Münih) yerine Karim Adeyemi (FC Barcelona), Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın perşembe günü Hollanda'ya ve üç gün sonra Augsburg'da Yunanistan'a karşı oynayacağı Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçın kadrosunda yer alacak.

Bu değişikliğin arkasında, Sky'ın haberine göre Karl için alınmış bir önlem yatıyor. 18 yaşındaki oyuncunun geçen hafta hafif kas şikayetleri yaşadığı ve bu nedenle cuma günü Union Berlin'e karşı alınan 7-0'lık galibiyette de süre almadığı belirtildi. Hücum oyuncusu bu nedenle, Sırbistan ile oynanacak mücadele ve Yunanistan rövanşı öncesinde DFB takımına katılana kadar bireysel bir program uygulayacak.

Karl, Dünya Kupası'nı kas lifi yırtığı nedeniyle son anda kaçırmasının ardından yalnızca birkaç hafta önce FC Bayern'in takım antrenmanlarına dönmüştü.

Karl, henüz yeni başlayan sezonda şu ana kadar beş kez forma giydi. Bu süreçte bir gol ve bir asist üretti.

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