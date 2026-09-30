FC Bayern Münih ile ilgili daha fazla haber ve söylenti:

Uli Hoeneß, Pep Guardiola ile gizli görüşmeyi doğruladı

Sözleşme pazarlığı: Michael Olise'nin kritik bir talebi olduğu iddia ediliyor

FCB'nin İspanyol dünya şampiyonunu düşündüğü öne sürülüyor

FC Bayern, Haberler: Sepp Maier, Jonas Urbig konusunda frene basıyor

Sepp Maier, Münchner Abendzeitung'a verdiği röportajda Jonas Urbig için sabır çağrısı yaptı.

"Urbig etrafındaki bu hype bana fazla geliyor" diyen kaleci efsanesi, eleştirisinin Bayern Münih'in yeni bir numarası olmaya aday ismine açıkça yönelmediğini de vurguladı: "Çocuğu beğenmediğim için değil, tam tersine. Müthiş bir yeteneği var. Ama bana göre her şey çok hızlı ilerliyor."

Urbig, Bayern kalesinde Manuel Neuer'in halefi olarak şimdiden anılıyor ve Almanya Milli Takımı'nda da potansiyel birinci kaleci olarak görülüyor. Duyumlara göre eski Kölnlü kaleci, Sırbistan ile Nations League'deki mücadelede ilk kez DFB takımının kalesine geçecek.

Maier ise bu hızlı yükseliş için henüz erken olduğu görüşünde. "Birkaç iyi maç oynadı diye hemen Almanya'nın yeni bir numarası mı olacak? Neden? Bırakın önce FC Bayern'de bir numara olsun" diyen Maier, Urbig'in sonuçta hâlâ yerleşik rakiplerinin gerisinde olduğunu hatırlattı. 82 yaşındaki isme göre Marc-Andre ter Stegen'in önce Ajax Amsterdam'da Jürgen Klopp'un bir numarası olması da anlaşılır bir durum. "Bunda kötü olan ne? O 23 yaşında. Ter Stegen yıllarca en üst seviyede oynadı."

Maier'e göre Urbig'in önce düzenli oynama pratiğine ihtiyacı var ve daha büyük roller için düşünülmeden önce kendisini en üst seviyede kanıtlaması gerekiyor. "Oynamalı, tecrübe kazanmalı, hata yapmalı, Şampiyonlar Ligi'nde oynamalı ve kötü bir maçtan sonra da geri dönebildiğini göstermeli. Milli takım kalecisi tahmine göre olunmaz" diyen Maier, sözlerini şöyle sürdürdü: "Potansiyel sana cumartesi günü hiç top kurtarmaz. Tecrübeyi antrenmanda kazanmazsın, herkesin bir gün ne kadar iyi olabileceğini anlatmasıyla da olmaz. Kaleye geçip performans göstermelisin."

Münih kulübünün efsane ismi, yine de Urbig'in "bir gün" mutlak dünya klası seviyesine çıkabileceğine inanıyor. "Bunun için gereken özelliklere sahip. Ama 'bir gün' ile 'şimdi' arasında epey fark var."

Urbig bu sezon da Neuer ile düzenli olarak kalede yer alacağı konusunda anlaşmaya vardı. Genç geçen sezonun bu bölümünde şimdiye kadar iki maçta (VfL Osnabrück ve SV Elversberg) görev yaptı ve bu karşılaşmalarda iki gol yedi.

Getty Images

FC Bayern, Haberler: Nathaniel Brown, FCB transferinin perde arkasını anlattı

Nathaniel Brown, bu yaz Eintracht Frankfurt'tan FC Bayern Münih'e 55 milyon avroluk transferinin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

"Dürüst olmak gerekirse Bayern'in bir gün benimle iletişime geçeceğini hiç düşünmemiştim. Sonra da her şey çok hızlı gelişti!" diyen çok yönlü sol bek, Münih kulübünün dergisi 51 ile yaptığı röportajda şöyle devam etti: "Menajerim ilgiden bahsedince hemen şunu söyledim: Başka hiçbir şey duymak istemiyorum. Bavyera'dan geliyorum, Almanya'da kalabiliyorum ve ülkenin en iyi takımına, dünyanın en büyük kulüplerinden birine transfer oluyorum."

Teknik direktör Vincent Kompany ile yapılan olumlu görüşmelerin ardından Brown'ın hemen çok istekli olduğu belirtildi. "Ailem ve arkadaşlarımın hepsi de büyük Bayern taraftarı. Dolayısıyla burada iki farklı görüş yoktu. Benim için hemen Bayern'e gitmek istediğim netleşti" dedi.

Brown ayrıca 11 numaralı formayı seçmesi hakkında da konuştu. "Seçimime şaşıranlar oldu. Ama boşta çok fazla numara kalmamıştı, Frankfurt'ta giydiğim 21 de doluydu. Ben de kendi kendime, neden yeni bir şey denemeyeyim dedim. Neden 11 olmasın?" diyen Brown, sözlerini şöyle tamamladı: "Hücumda da kullanılabiliyorum, bu yüzden bir şekilde bana uyuyor. Belki de böyle olması gerekiyordu ve bu da gayet iyi."

Brown, sezonun başında Kompany tarafından gerçekten 10 numara pozisyonunda kullanılmıştı. Sol bekte ise şu anda Alphonso Davies az farkla önde görünüyor.

Getty Images

FC Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları