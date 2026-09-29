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FC Bayern, Haberler: Uli Hoeneß, Pep Guardiola ile yapılan gizli görüşmeyi doğruladı

Geçen haftanın başında FC Bayern Münih'in patronları Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge, Pep Guardiola ile gizli bir akşam yemeğinde buluştu. Ancak söz konusu buluşmada, şu anda kulüpsüz olan teknik adamın FCB'ye olası dönüşü konuşulmadı.

Hoeneß, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Buluştuğumuz doğru" dedi. Bayern'in patronu, "Pep, Karl-Heinz ve beni çok güçlü bir dostluk bağlıyor. Harika bir akşam geçirdik" ifadelerini kullandı.

Münih'teki lüks bir restoranda gerçekleşen ve Hoeneß'in eşi Susi ile Rummenigge'nin eşi Martina'nın da katıldığı buluşmaya, Guardiola'nın isteği üzerine FCB'nin mevcut hocası Vincent Kompany de ilk etapta davet edilmişti. Ancak Belçikalı teknik adam, Stuttgart'taki bir antrenör toplantısı nedeniyle katılamadı. Hoeneß, "Vincent ve Pep ile bu yemeği ilk fırsatta memnuniyetle yeniden telafi edeceğiz" dedi.

Guardiola, 2013 ile 2016 yılları arasında, Jupp Heynckes'in üçlemeyi kazanmasının ardından onun yerine geçerek FC Bayern'in teknik direktörlüğünü yaptı. Üç lig şampiyonluğu ve DFB-Pokal'da iki kupanın ardından İspanyol çalıştırıcı Manchester City'ye imza attı. 55 yaşındaki teknik adam, yaz aylarında belirsiz bir süre ara vermek için Skyblues'tan ayrıldı.

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FC Bayern, Haberler: Thomas Tuchel, Harry Kane'e dinlenme izni vermiyor

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Standard'a yaptığı açıklamada FC Bayern Münih'in oyuncusu Harry Kane'in Uluslar Ligi'nde Three Lions'ın oynayacağı "dört maçın tamamında" "kesinlikle" ilk 11'de olacağını söyledi.

Tuchel, "Dürüst olmak gerekirse en çok istediğim şey rotasyon yapmamak. Bunun mümkün olup olmadığından emin değilim. Benim ideal senaryom, sürekli sahaya çıkmak ve güvendiğimiz başlangıç kadrosundan en az altı ya da yedi oyuncuyla oynamak" dedi.

Bu doğrultuda Kane, XXL milli maç arasının ardından Münih'e çok da dinlenmiş şekilde dönmeyecek. İngiltere, dört karşılaşmanın sonuncusunda gelecek salı akşamı Çekya ile karşılaşacak. Bayern ise bir sonraki cumartesi Bundesliga'da FC Augsburg deplasmanına çıkacak.

İngiltere, ilk maç gününde son dünya şampiyonu İspanya'ya 2-3 mağlup olmuştu - bunda Kane'in bir penaltı kaçırmasının da payı vardı. Salı günü Çekya'ya karşı ilk maç oynanacak. Tuchel, "Proaktif olmalı ve her şeyimizi ortaya koymalıyız. Tutucu ya da tasarruflu bir oyun için hiçbir alan yok. Takımın oynamak istediği oyun bu, bizim de oynamak istediğimiz oyun bu; o halde haydi başlayalım. Farklı bir senaryo, farklı bir ortam ve farklı bir meydan okuma olacak" dedi.

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FC Bayern, Haberler: Konrad Laimer, Avusturya Milli Takımı'na katıldı

Konrad Laimer kas sakatlığını atlattı ve Avusturya'nın takım antrenmanına katıldı. Böylece milli takımdan dönüşünün ardından FC Bayern Münih'te de yeniden bir seçenek haline geldi.

Defansif joker, milli maç arasından kısa süre önce adduktor bölgesinde bir kas lifi yırtığı yaşamış ve milli maç arasının başında ilk olarak Säbener Straße'de bireysel olarak çalışmıştı.

Avusturya Milli Takımı perşembe günü Dublin'de İrlanda ile karşılaşacak, ardından pazar günü Priştine'de Kosova'ya karşı sahaya çıkacak.

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