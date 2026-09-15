FC Bayern Münih’ten diğer haberler:

Oldukça renkli: FC Bayern, Oktoberfest için özel formasını tanıttı

Yuhalamaların ardından: Karl, sevinç hareketi için özür diledi

Kompany neden Elversberg’in mutlaka Bundesliga’da kalması gerektiğini düşünüyor?

FC Bayern, Haberler: Hainer, Freund ile sözleşme uzatımının sinyalini verdi

Başkan Herbert Hainer, sportif direktör Christoph Freund ile sözleşme uzatılacağının sinyalini verdi. Hainer, pazartesi akşamı FC Bayern’in basketbol şubesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir galada, "Yönetim kurulu bunun üzerinde çalışıyor ve Christoph Freund’un sözleşmesini uzatacağı konusunda çok iyimserim" dedi.

Münih ekibi, ağustos ayının sonunda daha önce de CEO Jan-Christian Dreesen ile sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl’in sözleşmelerini erkenden uzatmıştı. İkili, 2029’a kadar imza attı. Hem Dreesen hem de Eberl, son günlerde Freund’un da yakında aynı adımı atacağı konusunda iyimser olduklarını ifade etmişti.

Freund, 2023 yılında RB Salzburg’dan FC Bayern’e katılmıştı, mevcut sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor. 49 yaşındaki Avusturyalı, Münih ekibinde yalnızca yeni transfer arayışında görev almıyor, aynı zamanda kampüsle bağlantı noktası olarak da görev yapıyor.

Getty Images

FC Bayern, Haberler: Hainer, Hoeneß’in Eberl sözlerine yanıt verdi

Eberl ile yapılan sözleşme uzatımının öncesinde haftalar süren tartışmalar yaşanmış, bunlar kulübün patronu ve denetim kurulu üyesi Uli Hoeneß’in çokça alıntılanan bir açıklamasıyla da alevlenmişti. Hoeneß, mayıs ayı sonunda DFB-Pokal finalinden hemen önce, Eberl ile uzatma ihtimalinin "yüzde 60’a 40" olduğunu vurgulamış ve çalışmaları konusunda hâlâ "şüpheler" bulunduğunu belirtmişti.

Ancak Hainer’e göre kulüp içinde hiçbir zaman endişe yoktu. Hainer, "Bunun uzun süren bir gelgit olduğu görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Bunu basında hep siz yaptınız. Biz her zaman ağustosta karar vereceğimizi söyledik. Ve ağustosta karar verdik" dedi.

Hoeneß’in açıklaması özellikle sorulduğunda ise Hainer, "Çünkü ona sürekli siz sordunuz. Ama denetim kurulu, bunu daha önce de birkaç kez söyledim, görevini yapıcı ve kararlı şekilde yerine getiriyor. Biz de kararımızı tam olarak böyle verdik" yanıtını verdi. Etkinlikte Hoeneß de o dönemki açıklaması hakkında konuştu ve Eberl’in gelişimini övdü.

IMAGO

FC Bayern, Haberler: Oasis 2027’de Allianz Arena’da sahne alacak

Kült grup Oasis, gelecek yaz FC Bayern’in Allianz Arena’sında iki konser verecek. Münih kulübü bunu pazartesi akşamı duyurdu. Konserler 2 ve 3 Temmuz 2027 tarihlerinde gerçekleşecek.

FC Bayern Münih, fikstür: FCB’nin sıradaki maçları