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FC Bayern Münih, iddia: FCB, ilan edilen transfer durmasına rağmen Premier League'de hamle yapacak mı?

FC Bayern Münih'te kiralık oyuncu Nicolas Jackson'ın Chelsea'ye dönmesinin ardından Harry Kane, hücumun merkezinde tek başına kalan isim haline geldi. İngiliz yıldıza bir yedek daha gelecek mi?

İtalyan spor gazetecisi Nicolo Schira'nın haberine göre Alman rekor şampiyonu bu duruma çözüm bulmak istiyor ve bu nedenle Brentford forması giyen Igor Thiago hakkında bilgi aldı. Buna göre taraflar arasında ilk görüşmeler bile gerçekleşti, ancak Schira daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

25 yaşındaki Thiago, 2024 yazında Premier League kulübüne katılmıştı ve geride kalan sezonda İngiltere'nin en üst ligindeki en tehlikeli hücumculardan biriydi. Brentford adına tüm kulvarlarda çıktığı 40 resmi maçta 25 gol attı, bunların 22'si yalnızca Premier League'de geldi. Ayrıca asistle hazırladığı bir gol daha bulunuyor.

Buna karşın Brezilyalı oyuncunun ucuz bir transfer olması pek olası görünmüyor. Brenford ile sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor, duyumlara göre bir serbest kalma maddesi de yok.

Münih ekibinin bu yönde bir girişimde bulunmasının önündeki bir başka engel de kulüp yöneticilerinin kısa süre önce gelen oyuncu tarafındaki transfer faaliyetlerini tamamladıklarını açıklamış olmaları. Bu nedenle FC Bayern'in mevcut transfer döneminde aslında başka oyuncu almayı düşünmediği belirtiliyor.

Säbener Straße'de Kane'e bir yedek oyuncu düşüncesinin zaten büyük bir önceliği olmadığı da gelen bilgiler arasında. Bunun yerine Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown ve PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari ile bek pozisyonu ve hücum kanatları için istenen takviyeler bulundu. Ayrıca kadroda santrfor rolünü üstlenebilecek Serge Gnabry de yer alıyor.

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FC Bayern Münih, iddia: FCB'nin genç yeteneğine yoğun ilgi

Bayern Münih'in genç yeteneği Felipe Chavez, görünüşe göre bazı Alman ve yabancı kulüplerin ilgisini çekti. Bunu Sky duyurdu.

Buna göre VfL Wolfsburg, SC Paderborn, İspanya'dan Deportivo La Coruna ve Portekiz'den adı açıklanmayan bir birinci lig kulübü, henüz 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu istiyor.

Chavez, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde güçlü bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdi, ancak birinci takımda düzenli süre alma ihtimali pek parlak görünmüyor. Bu nedenle Bayern'in cevheri bir sezon daha kiralamayı düşündüğü belirtiliyor.

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FC Bayern Münih, haber: Neuer kariyeri için arka kapıyı açık bıraktı

Manuel Neuer, gelecek sezonun sonunda FC Bayern Münih'teki kariyerini noktalamak isteyip istemediği konusunda henüz nihai kararını vermedi.

40 yaşındaki kaleci, Sky'a verdiği röportajda kariyerini 2026/27 sezonunun ötesine taşıma ihtimali için bir arka kapı bıraktı: "Yüzde 100 hiçbir şey yok. Taşa yazılmış da değil ama ihtimal yüksek" dedi.

Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan isim, yalnızca birkaç hafta önce muhtemelen profesyonel futbolcu olarak son sezonuna gireceğini açıklamıştı. Neuer, FCB'nin Tegernsee'deki kampında, "Maçlara çıkarken 'Bu benim son maçım' demek için oynamıyorum; belki bazı statlarda son kez bulunmuş olsam da. Ama bırakacakmışım gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bayern kaptanı ayrıca normal şartlarda muhtemelen kariyerini bu yaz bitireceğini de anlattı. "Belki yüzde 85 ihtimalle bırakırdım ama bu takımda, bu ekip ve teknik kadroyla birlikte olmak gerçekten keyif veriyor." Sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor.

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FC Bayern Münih, haber: Genç oyuncular yeni forma numaraları aldı

FC Bayern Münih, gelecek sezon için bazı genç oyuncuların resmi forma numaralarını açıkladı. İlgili oyunculara verilen numaralar şöyle:

Cassiano Kiala #30

Wisdom Mike #36

Maycon Cardozo #49

Tim Binder #46

Filip Pavić #43

David Santos Daiber #47

Bastian Assomo #48

FC Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları