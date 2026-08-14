kicker'in haberine göre, Almanya'nın rekortmen kulübünün denetim kurulunun Eberl ve Freund için yeşil ışık yakabilmesi adına önce kritik bir sorunun çözülmesi gerekiyor. Buna göre, uzman derginin daha önce nisan ayında da haberleştirdiği üzere, ikili arasındaki görüş ayrılıkları hâlâ giderilmiş değil. O dönemde diğer ifadelerin yanı sıra bir "zoraki evlilikten" de söz edilmişti.

Sport Bild kısa süre önce, Eberl'in sözleşme uzatmaya çok yakın olduğunu bildirmişti. Masadaki yeni sözleşmenin 2029'a kadar olması bekleniyor.

Mevcut kontratı yine 2027'ye kadar devam eden Freund cephesinde ise henüz bir karar verilmiş değil. Bu karar, onursal başkan Uli Hoeneß'in etrafında şekillenen güçlü kurula değil, yönetim kuruluna bağlı. Ancak prensipte Avusturyalının çalışmalarından büyük memnuniyet duyuluyor.

Sürecin resmen onaylanmasının 25 Ağustos'taki denetim kurulu toplantısında gerçekleşmesi planlanıyor. Ancak Freund ile Eberl arasındaki iddia edilen anlaşmazlıklar, Münih kulübünün yönetim katını farklı kamplara ayırıyor. kicker'e göre Bayern cephesi, "bu konstelasyonda huzursuzluğun hiçbir şekilde dışlanamayacağının" farkında.

Max Eberl ile yaşandığı iddia edilen gerilim: Christoph Freund söylentilere nasıl yanıt verdi?

Bu nedenle Freund'un muhtemelen biraz daha beklemesi gerekecek, kicker böyle değerlendiriyor. 49 yaşındaki isim, Eberl ile sözde gergin ilişkisine dair sansasyon yaratan haberi sadece birkaç gün sonra yalanlamıştı. Basın toplantısında, "Bu beni de şaşırttı" diyen Freund, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Birlikte çalışmak keyif veriyor. Önemli olan içeride işlerin nasıl yürüdüğü ve bu da çok ama çok iyi yürüyor."

Mart 2025'te Hasan Salihamidzic'in yerine göreve gelen Eberl'in geleceği etrafında son aylarda bir değişim yaşandı. Hoeneß, mayıstaki DFB-Pokal finali sırasında Spiegel'e verdiği röportajda kalma ihtimalini "60:40" olarak değerlendirmişti. Rottach-Egern'deki kamp sırasında ise bu oranı "yüzde 100" olarak ifade etti. Kulüp başkanı Herbert Hainer de kısa süre önce bu konuda olumlu açıklamalarda bulunmuştu.

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Bayern Münih: Christoph Freund hangi alanla ilgileniyor?

Sport Bild 'in haberine göre, yeniden kazanılan güvenin temelinde özellikle Eberl'in son haftalardaki tavrı yatıyor. 52 yaşındaki yöneticinin, Hoeneß ve denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge ile daha yakın ilişki kurmaya çalıştığı belirtiliyor. Kulübün bu iki önemli ismi, daha önce düzenli fikir alışverişinin eksikliğini hissetmişti.

Ayrıca Eberl'in, Ismael Saibari'nin (PSV Eindhoven'dan 55 milyon euro) ve Nathaniel Brown'un (Eintracht Frankfurt'tan 50 milyon euro artı bonuslar) transferleri öncesinde iyi bir hazırlık yaptığı da olumlu karşılandı. Bu transferlerin hiçbir aşamada tehlikeye girmediği ifade edildi.

Freund ise kadro planlamasının yanı sıra özellikle altyapı çalışmalarında giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Campus'taki yeteneklerin A takıma kazandırılması, özellikle geride kalan sezonda kendini göstermişti; çok sayıda genç oyuncu teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde ilk maçına çıkmıştı.



