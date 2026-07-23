Bu reddedilmeler şaşkınlık yaratıyor; zira Portekizli spor gazetesi A Bola, daha Çarşamba günü Sporting’in kulübe 15 milyon avroluk bir transfer ücreti teklif ettiğini ve 20 yaşındaki kanat forvetine beş yıllık bir sözleşme önerdiğini bildirmişti.

Watford’un yine de şimdilik on milyonlarca euro tutarındaki teklifleri reddetmesi, kulüp yönetiminin sert tutumunu ortaya koyuyor. Irankunda ise, sözleşmesi 2030 yılına kadar Hornets’e bağlı olmasına rağmen, bu yaz kesinlikle bir transfer yapmayı hedefliyor.

Vicarage Road’daki gelişmeler, FC Bayern Münih tarafından da dikkatle takip ediliyor. Almanya’nın rekor şampiyonu, yeniden satış payı sayesinde gelecekteki bir transferin mali işlemlerine doğrudan dahil olacak.

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FC Bayern’in Nestory Irankunda konusunda hangi maddeye sahip olduğu?

Sky Sports’a göre, Münih ekibi bir yıldan biraz fazla bir süre önce Irankunda’nın satışında, bir sonraki transferden elde edilecek gelirin yüzde 50’sine sahip olma hakkını güvence altına almıştı. Mevcut müzakereler kapsamında, Watford yetkilileri bu payın yüzde 10’unu FC Bayern’den satın aldı. Ayrıca, o dönemki sözleşmede yer alan Bayern’in geri alım maddesi de artık geçerliliğini yitirmiştir.

Finansal açıdan bakıldığında, bu transfer tüm taraflar için kârlı bir gelişme olarak ortaya çıkıyor. Watford, Irankunda’yı bir yıl önce FC Bayern’den üç milyon avroya transfer etmişti. 15 milyon avro civarında bir transfer gerçekleşirse, İngiliz kulübü yatırdığı tutarı beş katından fazla artırmış olacak. Kalan yeniden satış payı sayesinde ise aynı zamanda milyonlarca avroluk bir meblağ doğrudan Münih kulübünün kasasına akacak.

Spor açısından bakıldığında, Avustralyalı oyuncu İngiltere’de inişli çıkışlı bir yıl geçirdi. Watford formasıyla oynadığı 42 resmi maçta forvet, dört gol ve beş asist kaydetti; ancak Championship’te 16. sırada kalarak Premier League’e yeniden yükselme şansını büyük ölçüde kaçırdı.

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Nestory Irankunda, FC Bayern’i eleştirdi

Buna karşın 20 yaşındaki oyuncu, uluslararası sahnede son olarak ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda etkileyici bir performans sergiledi: Orada Avustralya’nın 26 kişilik kadrosunda yer aldı, Socceroos’un Mısır’a karşı oynadığı ve turnuvadan elenmelerine neden olan son 16 turu maçına kadar dört maçın hepsinde forma giydi ve bu maçlarda bir gol attı.

Irankunda, Münih’te daha önce kendini gösterememişti. FC Bayern’in A takımında tek bir resmi maçta bile forma giymedi; bunun yerine ikinci takımda ve U19 takımında Youth League’de maç tecrübesi kazandı. Geçen yıl takımdan ayrılırken, bu yetenekli oyuncu özellikle Bayern yetkililerinin iletişim eksikliğini eleştirmişti.