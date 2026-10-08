Rummenigge, ran'e yaptığı açıklamada, hem Olise'nin hem de gol kralı Harry Kane'in "FC Bayern'de daha uzun yıllar kalmak istediğini" söyledi. Ancak Olise'den farklı olarak Kane, 2029'a kadar sürecek yeni bir sözleşmeye gerçekten çok yakın. Sky, son olarak görüşmelerde bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

71 yaşındaki Rummenigge, "Harry'nin sözleşmesini kısa süre içinde uzatacağını umuyor ve buna çok inanıyorum. Sonra sıradaki isim de Michael olur. Onun da Bayern'de daha uzun yıllar kalmasını isterim" dedi. Rummenigge, fahri başkan Uli Hoeneß ile birlikte, operasyonel işlerin artık sportif yönetim kurulu üyesi Max Eberl, sportif direktör Christoph Freund ve teknik direktör Vincent Kompany'nin elinde olmasına rağmen Münih ekibi üzerinde hâlâ büyük etkiye sahip.

Takımın iki büyük yıldızına ilişkin değerlendirmede bulunan Rummenigge, FC Bayern'in Ballon d'Or'u kazanma adayı oyuncuları kadrosunda bulundurduğu için kendisini ne kadar şanslı sayması gerektiğini vurguladı: "Onlar dünya çapında oyuncular ve böyle oyuncular ağaçta yetişmiyor!"

Michael Olise, FC Bayern'den ne talep ediyor?

Kane'in sözleşme uzatması kesinleştikten sonra Olise ile görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. Bunu kısa süre önce Sport Bild bildirdi. Oyuncunun danışmanı Glen Tweneboah çevresinin, 2029'a kadar devam eden mevcut sözleşmeyi uzatma yönünde şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi. Bayern'in ise onu 2032'ye kadar yeni bir sözleşmeyle ikna etmeye çalıştığı ve gelecek yaz imza atması halinde Olise'yi takımın açık ara en çok kazanan oyuncusu yapmayı planladığı ifade edildi. Bunu Sky aktardı.

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Buna göre Olise, uzun vadeli kalması halinde yıllık ücrette Kane ve Jamal Musiala'yı da geride bırakabilir; bu iki oyuncunun maaşının yaklaşık 25 milyon euro olduğu söyleniyor. Bu da Olise'nin kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu hâline geleceği anlamına geliyor.

Mevcut yıllık maaşının ise 14 milyon euro olduğu konuşuluyor. Habere göre Bayern, bu sayede Olise'den hızlı bir karar çıkmasını umuyor. Haberde ayrıca, Real Madrid gözlemcilerinin de artık Olise'nin Münih'te sözleşme uzatacağını düşündüğü belirtildi.

Ancak 24 yaşındaki oyuncunun çevresinden gelen bilgilere göre, sözleşmeye imza ancak bir çıkış maddesi güvencesi verilmesi durumunda atılacak. Olise, eski kulübü Crystal Palace'ta da böyle bir maddeyi güvence altına almıştı ve FC Bayern bu maddeyi 2024 yazında 53 milyon euro karşılığında devreye sokmuştu. Ancak sportif direktör Max Eberl'in de aralarında bulunduğu isimlerin doğruladığı üzere, son dönemde çıkan uluslararası söylentilerin aksine mevcut sözleşmesinde böyle bir madde bulunmuyor.

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Michael Olise bir gün FC Bayern'e 200 milyon euro kazandırır mı?

Ancak Bayern'in çıkış maddelerine prensip olarak tamamen karşı çıktığı dönem çoktan geride kaldı. Kane'de de buna benzer bir çıkış stratejisi vardı ve yeni sözleşmesinde de muhtemel şartlar konusunda ısrarcı olduğu iddia ediliyor. Söz konusu olan, Premier League'e transfer için bir arka kapı ve eski kulübü Tottenham Hotspur için "matching right" olarak adlandırılan bir hak.

Olise tarafının isteyeceği belirtilen sabit bonservis bedelinin ne kadar olacağı konusunda şu anda yalnızca spekülasyon yapılabiliyor. Ancak 200 milyon sınırının üzerindeki bir rakam hiç de gerçek dışı görünmüyor. Sonuçta Olise artık dünyanın en iyi hücum oyuncuları arasında yer alıyor ve bunu sezonun henüz başında etkileyici şekilde ortaya koyuyor.

Yine de nihai bir karara daha çok zaman var gibi görünüyor. Ancak Eberl, eylülde şimdiden bir yön çizmişti. "Gelecek yaza kadar onun tarafından bir uzatma eğilimi olup olmadığını bilmeliyiz" dedi ve bunu Sport Bild'e söyledi.

Dünya Kupası civarında Real Madrid'in ciddi ilgisinden daha önce söz edilmişti, ancak bu ilgi somut bir hâl almadı. Öte yandan Sky'a göre Madrid ekibi, Olise'nin Münih'te sözleşme uzatacağını düşünüyor. Liverpool'un da yıldız oyuncuyu çok istediği belirtilirken, Manchester City'nin ise finans skandalı nedeniyle şimdilik yıldız oyuncu yarışında geri planda kalması bekleniyor.

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