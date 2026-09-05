Miron Muslic’in fedakârca mücadele eden takımına karşı alınan beraberlikle Münih ekibi liderliği kaybetti. Bu, henüz iki tam hafta bile geride kalmamışken küçük bir ayrıntı gibi görünebilir ama söz konusu büyük Bayern Münih olduğunda öyle değil.

Çünkü 35 kez şampiyon olan ekip, bundan önce Bundesliga’da tam 67 maç haftası üst üste liderdi. Altmış yedi! Şu anda zirvede SC Freiburg yer alıyor, pazar günü ise FC Augsburg, Eintracht Frankfurt deplasmanında kazanırsa liderliği devralabilir ve Bayern’i Şampiyonlar Ligi sıralamasının dışına itebilir!

Bayern’in bitmek bilmeyen serisinden önceki son lider ise bu arada, başka kim olabilir ki, 2024/25 sezonunun ilk iki haftasının ardından 1. FC Heidenheim’dı.

Elversberg, bu Bayern Münih için fazla mı büyük geliyor?

Ayrıca Bayern, Şubat 2025’ten bu yana ilk kez bir Bundesliga maçında gol atamadı. O günkü sonuç, şampiyon Bayer Leverkusen karşısında 0-0’dı. O zamandan beri Münih ekibi 47 maçta akıl almaz şekilde 161 gol atmıştı, ta ki Schalke kraliyet mavisi otobüsü kalenin önüne çekip arkasına Loris Karius adında ahtapot kollu bir büyücü yerleştirene kadar.

Münih ekibindeki krizin sürüp sürmeyeceği ise bekleyip görülecek. Ancak gelecek hafta sonu Bayern’i ligde yüzde 100 galibiyet oranına sahip olan ve lig tarihinde ilk iki maçında yedi gol atan ilk yükselen takım olan SV Elversberg gibi bir rakip bekliyor.

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