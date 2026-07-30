Bundesliga’dan düşmek, aslında VfL Wolfsburg için derin bir kırılma anlamına gelmeliydi. Daha az gelir, belirgin şekilde daha küçük bir bütçe, sportif anlamda yeni bir başlangıç. Ancak transfer piyasasında şimdiye kadar ortaya çıkan tablo farklı: 2. Bundesliga ekiplerinin çoğu her euroyu iki kez hesaplamak zorundayken, VfL öyle bir ölçekte kadro kuruyor ki, son dönemde küme düşen diğer devler olan HSV, Schalke 04 ya da 1. FC Köln bile bunu ancak hayal edebilirdi.

Aşağı Saksonya temsilcisi bu yaz yeni oyuncular için şimdiden 22,7 milyon euro yatırım yaptı. İşin dikkat çekici yanı şu: Kamuoyuna yansıyan bonservis bedellerine göre diğer 17 rakibin tamamı şu ana kadar toplamda sadece yaklaşık 19 milyon euro harcadı.

Böylece tek bir 2. Bundesliga kulübü, şu anda yeni oyuncular için ligin geri kalanının tamamından daha fazla para harcıyor. VfL yöneticilerinin bu hamleleri şu soruyu gündeme getiriyor: Bu hâlâ normal bir rekabet mi, yoksa artık rekabetin bozulması mı? Wolfsburg, mali gücüyle 2. Bundesliga’daki güç dengelerini fazla mı değiştiriyor?

Fabian Reese’in Wolfsburg’a transferi ne anlama geliyor?

Fabian Reese transferinden daha iyi anlatan çok az örnek var. Wolfsburg, kulübün mevcut kaptanı ve vitrin yüzü için Hertha BSC’ye sekiz milyon euro ödedi.

Reese, son yıllarda 2. Bundesliga’nın öne çıkan oyuncularından biriydi. Hertha formasıyla 91 resmi maça çıktı, 35 gol attı ve 31 golün hazırlayıcısı oldu. Wolfsburg sportif direktörü Pirmin Schwegler de bu nedenle transferi sırasında onu "2. Bundesliga’nın en güçlü oyuncularından biri" olarak tanımladı.

Reese açısından kararın hiç de kolay olmadığı belirtildi. İmzanın ardından "Bir transfer kararı almak, herkesin anlayabileceği gibi, benim için pek de kolay olmadı" dedi. VfL’nin kendisini isteme biçiminin, profesyonel şartların ve "kulübün, Volkswagen’in ve çevredeki insanların değerlerinin" kararında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Reese, son yıllarda başkentte bir aidiyet figürüne dönüşmüştü; yıllarca süren kaosun ardından taraftarına ve şehrine yeniden yaklaşmak isteyen yeni Berlin’in yüzlerinden biri olmuştu. Bu bağın görünürde ne kadar güçlü hâle geldiği ise ancak geçen yıl ortaya çıktı. Kasım 2025’te Reese sözleşmesini erkenden 2030’a kadar uzattı. Hertha, bu imzayı sıra dışı bir aksiyonla sahneledi: "Fabi’yi uzun vadede mutlaka kulübe bağlamak istediğimiz bir sır değildi. Üstelik Fabi, Hertha BSC ile yüzde yüz özdeşleşiyor" demişti o dönem sportif şef Benjamin Wieber.

Mesajın yanlış anlaşılması neredeyse imkânsızdı: Bu oyuncu sıradan bir çalışan olmayacaktı. Reese, kulübün ve şehrinin yüzü olarak kalacaktı. Kendi sözleri de o dönemde bu özel bağ konusunda pek az şüphe bırakıyordu. Reese, Hertha’yı gönül verdiği kulüp olarak yaşıyor ve Berlin’de daha yapacak çok şeyi olduğunu söylüyordu. 2030’a kadar yapılan uzun vadeli uzatma, sıradan futbol işlerinin çok ötesinde bir bağlılık beyanı gibi görünüyordu.

Aradan bir yıl bile geçmeden bu hikâye bitti. Hem de 2. Bundesliga’dan doğrudan bir rakip bunu bitirdi. Wolfsburg masaya sekiz milyon euro koydu ve Hertha’nın yalnızca birkaç ay önce kamuoyu önünde geleceğinin simgesi hâline getirdiği bir oyuncuyu aldı.

İşte tam da bu yüzden bu transfer, birçok Hertha taraftarında sıradan bir yıldız oyuncu kaybından çok daha fazlasını hissettirecektir. Reese, Berlin’e duygusal bağlılığı, tavırları ve nihayetinde sözleşme uzatmasıyla kendisini özel bir figüre dönüştürmüştü. Şimdi ise bir anda, birçok açıdan Hertha’nın olmak istediği şeyin neredeyse tam tersini temsil eden bir kulüp için oynuyor.

Henüz tek bir oyuncu bile almayan Hertha, sportif olarak en iyi oyuncularından birini kaybediyor. Duygusal olarak ise kulüp bir aidiyet figürünü yitiriyor. Wolfsburg ise ikisini birden kazanıyor. Ancak bir Bundesliga düşeninin, 2. Bundesliga’daki başka bir büyük kulübe bir 2. lig oyuncusu için sekiz milyon euro ödeyebilmesi, her şeyden önce lig içindeki mali şartların ne kadar farklı olduğunu gösteriyor.





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VfL Wolfsburg başka hangi profesyonelleri transfer etti?

Reese kesinlikle tek örnek değil. Fraser Hornby, SV Darmstadt 98’den dört milyon euro karşılığında geldi. Burada da doğrudan bir lig rakibi önemli bir oyuncusunu Kurtlar’a kaptırdı. Buna ek olarak Muhammed Damar (22), TSG Hoffenheim’dan transfer edildi. Bundesliga’dan düşen ekipten Hauke Wahl da 1,8 milyon euro karşılığında VfL’ye katıldı.

Robert Glatzel için ise yalnızca yaklaşık 1,7 milyon euro bonservis ödendi. Ancak eski Hamburger SV forvetinde de Wolfsburg’un başka bir avantajı ortaya çıktı: VfL yalnızca birçok 2. Bundesliga kulübünün karşılamasının neredeyse imkânsız olduğu bonservis bedellerini ödemekle kalmıyor, aynı zamanda rakiplerin ancak hayalini kurabileceği yerleşik profesyonellere maaş da verebiliyor. Sonuçta Glatzel, 180’den fazla 2. Bundesliga maçının tecrübesine sahip ve yıllar boyunca bu ligde düzenli olarak çift haneli gol sayısına ulaşabildiğini kanıtladı. Wolfsburg böylece Bundesliga’da bıraktığı yerden devam ediyor. Ana para sağlayıcısı VW neredeyse varoluşsal bir kriz içindeyken ve 100 bine kadar insan işini kaybedebilecekken bile VfL Wolfsburg şimdilik para harcamaya devam edebiliyor.

İsviçreli santrfor Alessio Besio için SC Freiburg’a 700 bin euro ödendi. Üstelik 22 yaşındaki oyuncu, Breisgau ekibi için üç yılda tek bir profesyonel maça çıkmamış ve geçen sezon 3. lig ekibi Verl’e kiralanmıştı. Buna, Feyenoord’dan yaklaşık bir milyon euroya transfer edilen Timon Wellenreuther de ekleniyor; oyuncu şimdi diz sakatlığı nedeniyle haftalarca forma giyemeyecek. Ayrıca FC Augsburg’dan bonservissiz gelen Elvis Rexhbecaj da kadroya katıldı. Bonservis bedeli olmamasına rağmen bu transfer de çok sayıda 2. Bundesliga kulübü için tamamen farklı bir ekonomik boyut taşırdı. Rexhbecaj, 150’den fazla Bundesliga maçının tecrübesini getiriyor.

Wolfsburg böylece rastgele potansiyelli oyuncular toplamıyor. 2009 Alman şampiyonu, birçoğu Bundesliga’da ya da 2. Bundesliga’nın zirvesinde kalitesini çoktan kanıtlamış profesyonelleri hedefli şekilde kadrosuna katıyor.

Wolfsburg’un transfer turunun ne kadar sıra dışı olduğu, ancak geçmiş yıllara bakıldığında tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Örneğin FC Schalke 04, geçen 2. Bundesliga sezonu 2025/26’da oyuncu satışlarından yaklaşık 8,75 milyon euro gelir elde etti ve yalnızca 3,4 milyon euro yatırım yaptı. Sonuçta 5,35 milyon euroluk bir transfer artısı oluştu. En pahalı yeni transfer ise sadece 1,5 milyon euroya gelen santrfor Christian Gomis’ti.

Fabian Reese tek başına bile Wolfsburg’a, Schalke’nin o dönemdeki transfer yazının tamamının iki katından daha fazlasına mal oldu.

Hamburger SV de 2024/25’teki yükselişinden önce, iddialı hedeflerine rağmen, tamamen başka bir ölçekte hareket ediyordu. HSV yeni oyuncular için toplamda yaklaşık dokuz milyon euro harcadı, gelirleri ise yaklaşık üç milyon euroydu. En pahalı transfer Alexander Rossing-Lelesiit, yaklaşık 2,8 milyon euroya mal oldu.

Hannover 96 ile yapılan kıyas da benzer şekilde çarpıcı. Aşağı Saksonya ekibi 2025/26’da 11 milyon euro transfer geliri karşısında yalnızca 4,33 milyon euro harcama yaptı ve böylece yaklaşık 6,68 milyon euroluk artı verdi.

VfL Wolfsburg transfer piyasasından ne kadar gelir elde etti?

Ama: Wolfsburg sadece para yakmıyor. Hikâye o kadar basit değil. Çünkü düşüşün ardından musluğu açıp rakiplerin elinden oyuncu alan bir kulüp görüntüsü, meseleyi eksik anlatıyor. 2015 Almanya Kupası şampiyonu aynı zamanda oyuncu satışlarından da ciddi gelir elde ediyor.

Patrick Wimmer, yaklaşık on milyon euro karşılığında TSG Hoffenheim’a transfer oldu. Jakub Kamiński de 1. FC Köln’e giderken 5,5 milyon euro daha kazandırdı. Lovro Majer’in yolu ise bildirilen altı milyon euro karşılığında AEK Atina’ya düştü. Toplamda şu anda haneye yaklaşık 24 milyon euro gelir yazıldı. Böylece Kurtlar, gösterişli transfer turuna rağmen küçük de olsa bir artı yaptı.

Bu önemli bir çerçeve sunuyor. Wolfsburg yeni transferlerini neredeyse tamamen kendi satışlarıyla finanse ediyor. Bu nedenle asıl mali ayrıcalıklı konum, mevcut transfer bilançosundan çok, elde edilen milyonları doğrudan yeniden, doğrudan geri dönüşü hedefleyen bir takıma yatırabilme kapasitesinde ortaya çıkıyor.

Buna bir nokta daha eklenmeli: Wolfsburg’un mevcut durumunun tarihsel açıdan tamamen örneksiz olduğu da söylenemez. VfB Stuttgart, 2019/20’de Bundesliga’dan düştükten sonra doğrudan geri dönmeyi hedeflediğinde, Svabyalılar da ciddi yatırım yapmıştı. O dönemde yeni oyunculara yaklaşık 25,4 milyon euro harcandı. Paris FC’den gelen Silas tek başına sekiz milyon euroya mal oldu, Sasa Kalajdzic ise Admira Wacker’dan yaklaşık altı milyon euroya katıldı.

Böylece Stuttgart o dönemde, harcama açısından Wolfsburg’un şu anki seviyesinin bile üzerine çıkmıştı. Ancak belirleyici bir fark vardı: VfB aynı zamanda toplamda yaklaşık 79,5 milyon euroya oyuncu satmıştı. Bu nedenle transfer dönemi, yüksek yatırımlara rağmen 54 milyon euronun üzerinde devasa bir artıyla kapanmıştı.





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Çok para harcamak Wolfsburg için yeni değil

Bir başka gerçek daha var: VfL’nin transfer piyasasında büyük meblağlar çevirmesi kesinlikle sadece bu yazın meselesi değil. Wolfsburg geçen sezon da satışlardan yaklaşık 37 milyon euro gelir elde ederken, aynı anda yeni oyuncular için yaklaşık 68 milyon euro yatırım yaptı. Sonuçta ortaya yaklaşık 31 milyon euroluk transfer eksisi çıktı.

Vinicius Souza tek başına Sheffield United’dan transferinde yaklaşık 15 milyon euroya mal oldu. Mohamed Amoura için ise, önceki kiralık döneminin ardından Union Saint-Gilloise’dan bonservisiyle alınırken yaklaşık 14,75 milyon euro ödendi.

Wolfsburg’da milyonluk transferler yeni bir olgu değil. Yeni olan, daha çok bunların gerçekleştiği ortam. Wolfsburg, Bundesliga’da Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve tek bir oyuncuya düzenli olarak çift haneli milyon eurolar yatırım yapabilen birçok başka kulüple mali açıdan rekabet ediyordu. 2. Bundesliga’da ise bu Wolfsburg modeli bir anda, toplam transfer bütçesi kısmen yalnızca VfL’nin Fabian Reese için ödediği bonservisten bile daha düşük olan kulüplerle karşılaşıyor. İşte bu nedenle aynı rakamlar küme düşüşünün ardından tamamen farklı görünüyor.





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Wolfsburg ile 2. Lig’deki diğer tüm kulüpler arasındaki fark ne kadar büyük?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj ve Wellenreuther, Wolfsburg’da neyin planlandığını oldukça açık biçimde gösteren bir transfer stratejisinin örnekleri: 2. Bundesliga’daki kalış mümkünse yalnızca bir yıl sürmeli. Ve unutulmaması gereken bir şey daha var: Amoura gibi oyuncular da şimdiye kadar VfL ile birlikte 2. Lig’e indi. transfermarkt.de verilerine göre Kurtlar’ın kadro değeri 194,15 milyon euro ve bu rakamla VfL Bundesliga’da dokuzuncu sırada yer alırdı. 2. Lig’de ikinci sırada ise küme düşen bir diğer takım FC St. Pauli var; onun kadro değeri 45.93 milyon euro, yani yaklaşık 4,5 kat daha az. VfL Wolfsburg için Bundesliga alt liginin Bayern Münih’i demek bile çok yetersiz kalır; sonuçta Bayern’in kadrosu 1,07 milyar (!) euro ile RB Leipzig’in kadrosunun (şu anda 604 milyon euro) iki katı bile değil. Üstelik BVB hâlâ transfer yapıyor.

Wolfsburg’un kıyas kabul etmez mali gücünün gerçekten rekabeti bozup bozmadığına sportif açıdan ancak top dönmeye başladığında cevap verilebilir. Ancak VfL Wolfsburg’un mali olarak yeni rakiplerinin büyük bölümünden başka bir ligde oynadığı, bu transfer yazında şimdiden oldukça net şekilde görülüyor.