Bundesliga’dan düşüşün VfL Wolfsburg için aslında derin bir kırılma anlamına gelmesi gerekiyordu. Daha az gelir, belirgin şekilde daha küçük bir bütçe, sportif anlamda yeni bir başlangıç. Ancak transfer piyasasında şu ana kadar ortaya çıkan tablo farklı: Çoğu 2. Bundesliga kulübü her euroyu iki kez hesaplamak zorundayken, VfL öyle bir ölçekte kadro kuruyor ki, son dönemde düşen diğer devler olan HSV, Schalke 04 ya da 1. FC Köln bile bunu ancak hayal edebilirdi.

Aşağı Saksonya ekibi bu yaz yeni oyuncular için şimdiden 22,7 milyon euro yatırım yaptı. Buradaki dikkat çekici nokta şu: Kamuoyuna yansıyan bonservis bedellerine göre diğer 17 rakibin tamamı toplamda henüz sadece yaklaşık 19 milyon euro harcadı.

Böylece tek bir 2. Bundesliga kulübü, şu anda yeni oyunculara tüm ligin geri kalanından daha fazla para harcıyor. VfL yöneticilerinin bu hamleleri şu soruyu gündeme getiriyor: Bu hâlâ normal bir rekabet mi, yoksa artık rekabetin bozulması mı? Wolfsburg, finansal imkanlarıyla 2. Bundesliga’daki güç dengelerini fazlasıyla mı değiştiriyor?

Fabian Reese’in Wolfsburg’a transferi ne anlama geliyor?

Fabian Reese transferinden daha iyi bu özel durumu anlatan çok az örnek var. Wolfsburg, kulübün önceki kaptanı ve vitrin yüzü için Hertha BSC’ye sekiz milyon euro ödedi.

Reese, son yıllarda 2. Bundesliga’nın öne çıkan oyuncularından biriydi. Hertha formasıyla 91 resmi maça çıktı, 35 gol attı ve 31 golün de hazırlayıcısı oldu. Wolfsburg Sportif Direktörü Pirmin Schwegler de bu nedenle onu transfer edildiğinde "2. Bundesliga’nın en güçlü oyuncularından biri" olarak tanımladı.

Reese için kararın hiç de kolay olmadığı belirtildi. İmzayı attıktan sonra, "Transfer kararı benim için, herkesin anlayabileceği gibi, mutlaka kolay olmadı" dedi. VfL’nin kendisiyle ilgilenme şeklinin, profesyonel şartların ve "kulübün, Volkswagen’in ve çevredeki insanların değerlerinin" kararında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Reese son yıllarda başkentte bir aidiyet figürüne dönüşmüştü; yıllar süren kaosun ardından yeniden taraftarına ve şehrine yaklaşmak isteyen yeni Berlin’in yüzlerinden biri hâline gelmişti. Bu bağın görünürde ne kadar güçlendiği ise ancak geçen yıl ortaya çıktı. Kasım 2025’te Reese sözleşmesini 2030’a kadar erken uzattı. Hertha bu imzayı sıra dışı bir aksiyonla sahneledi: "Fabi’yi mutlaka uzun vadeli olarak kulübe bağlamak istediğimiz bir sır değildi. Üstelik Fabi, Hertha BSC ile yüzde yüz özdeşleşiyor" demişti o dönemde sportif patron Benjamin Wieber.

Mesajı yanlış anlamak neredeyse imkânsızdı: Bu oyuncu sıradan bir çalışan olmamalıydı. Reese, kulübün ve şehrin yüzü olarak kalmalıydı. O dönemde kendi sözleri de bu özel bağ konusunda pek az şüphe bırakıyordu. Reese, Hertha’yı gönülden bağlı olduğu kulüp olarak yaşıyor ve Berlin’de daha yapacak çok şeyi olduğunu söylüyordu. 2030’a kadar yapılan uzun vadeli uzatma, futbol dünyasının olağan işleyişinin çok ötesinde bir bağlılık beyanı gibi görünüyordu.

Bir yıldan kısa süre sonra bu hikâye bitti. Üstelik bunu sona erdiren de doğrudan 2. Bundesliga’daki bir rakip oldu. Wolfsburg sekiz milyon euroyu masaya koydu ve Hertha’nın birkaç ay önce geleceğinin sembolü hâline getirdiği oyuncuyu kadrosuna kattı.

İşte tam da bu nedenle bu transfer, birçok Hertha taraftarında sıradan bir yıldız oyuncu kaybından çok daha fazlasını hissettirecektir. Reese, Berlin’le duygusal bağı, tavırları ve nihayetinde sözleşme uzatmasıyla kendisini özel bir figüre dönüştürmüştü. Şimdi ise bir anda, birçok açıdan Hertha’nın olmak istediği şeyin neredeyse tam tersini temsil eden bir kulüp için oynuyor.

Üstelik hâlâ tek bir oyuncu bile satın almamış olan Hertha, böylece en iyi oyuncularından birini kaybediyor. Kulüp duygusal olarak da bir aidiyet figürünü yitiriyor. Wolfsburg ise ikisini birden kazanıyor. Ancak bir Bundesliga düşeninin, bir başka büyük 2. Bundesliga kulübüne 2. Bundesliga oyuncusu için sekiz milyon euro ödeyebilmesi, her şeyden önce lig içindeki finansal şartların ne kadar farklı olduğunu gösteriyor.





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VfL Wolfsburg başka hangi profesyonelleri transfer etti?

Reese bunun tek örneği değil. Fraser Hornby, SV Darmstadt 98’den dört milyon euroya geldi. Burada da doğrudan bir lig rakibi önemli bir oyuncusunu Kurtlar’a kaptırdı. Buna ek olarak Muhammed Damar (22), TSG Hoffenheim’dan transfer edildi. Bundesliga’dan düşen ekipten Hauke Wahl da 1,8 milyon euro karşılığında VfL’ye katıldı.

Robert Glatzel için yalnızca yaklaşık 1,7 milyon euro bonservis ödendi. Ancak eski Hamburger SV forvetinde de Wolfsburg’un başka bir avantajı görüldü: VfL sadece birçok 2. Bundesliga kulübünün karşılamasının neredeyse imkânsız olduğu bonservis bedellerini ödemekle kalmıyor, aynı zamanda rakiplerin ancak hayalini kurabileceği, kendini kanıtlamış profesyonellere maaş da verebiliyor. Sonuçta Glatzel, 180’den fazla 2. Bundesliga maçının tecrübesine sahip ve yıllardır bu ligde düzenli olarak çift haneli gol sayısına ulaşabildiğini gösterdi. Wolfsburg böylece Bundesliga’da bıraktığı yerden devam ediyor. Ana finansörü VW neredeyse varoluşsal bir kriz içinde olsa ve 100.000’e kadar insan işini kaybedebilecek olsa da, VfL Wolfsburg şimdilik para harcamaya devam edebiliyor.

İsviçreli santrfor Alessio Besio için SC Freiburg’a 700.000 euro ödendi. Üstelik 22 yaşındaki oyuncu, Breisgau ekibinde üç yılda tek bir profesyonel maç bile oynamadı ve geçen sezon 3. Lig ekibi Verl’e kiralanmıştı. Buna ek olarak Feyenoord’dan yaklaşık bir milyon euroya transfer edilen Timon Wellenreuther de bulunuyor; ancak o şimdi diz sakatlığı nedeniyle haftalarca forma giyemeyecek. Elvis Rexhbecaj ise FC Augsburg’dan bonservissiz geldi. Bu transfer de bonservis olmamasına rağmen çok sayıda 2. Bundesliga kulübü için tamamen farklı bir ekonomik boyut taşırdı. Rexhbecaj, 150’den fazla Bundesliga maçının tecrübesini beraberinde getiriyor.

Wolfsburg böylece rastgele potansiyelli oyuncular toplamıyor. 2009 Alman şampiyonu, kalitesini Bundesliga’da ya da 2. Bundesliga’nın üst sıralarında çoktan kanıtlamış birden fazla profesyoneli bilinçli şekilde kadrosuna katıyor.

Wolfsburg’un transfer turunun ne kadar sıra dışı olduğunu asıl son yıllara bakınca görmek mümkün. Örneğin FC Schalke 04, geçen 2. Bundesliga sezonu 2025/26’da oyuncu satışlarından yaklaşık 8,75 milyon euro gelir elde etti ve sadece 3,4 milyon euro yatırım yaptı. Sonuç olarak 5,35 milyon euroluk bir transfer artısı oluştu. En pahalı yeni transfer ise sadece 1,5 milyon euroya alınan santrfor Christian Gomis’ti.

Fabian Reese tek başına Wolfsburg’a, Schalke’nin o yaz yaptığı toplam transfer harcamasının iki katından fazlasına mal oldu.

Hamburger SV de 2024/25’teki yükselişinden önce, iddialı hedeflerine rağmen tamamen farklı bir ölçekte hareket ediyordu. HSV yeni oyuncular için toplamda yaklaşık dokuz milyon euro harcadı, gelirleri ise yaklaşık üç milyon euro oldu. En pahalı transfer Alexander Rossing-Lelesiit için yaklaşık 2,8 milyon euro ödendi.

Hannover 96 ile yapılan karşılaştırma da benzer ölçüde çarpıcı. Aşağı Saksonya ekibi 2025/26’da 11 milyon euro transfer geliri karşılığında sadece 4,33 milyon euro harcadı ve böylece yaklaşık 6,68 milyon euroluk bir artı elde etti.

VfL Wolfsburg transfer piyasasından ne kadar gelir elde etti?

Ama: Wolfsburg sadece para yakmıyor. Hikâye o kadar basit değil. Çünkü düşüşün ardından musluğu açıp rakiplerin elindekileri toplayan bir kulüp görüntüsü eksik kalıyor. 2015 Almanya Kupası şampiyonu aynı zamanda oyuncu satışlarından da ciddi meblağlar kazanıyor.

Patrick Wimmer yaklaşık on milyon euro karşılığında TSG Hoffenheim’a transfer oldu. Jakub Kamiński, 1. FC Köln’e giderken 5,5 milyon euro daha kazandırdı. Lovro Majer’in de konuşulan rakamlara göre altı milyon euro karşılığında AEK Atina’ya gittiği belirtildi. Toplamda şu anda yaklaşık 24 milyon euro gelir haneye yazılmış durumda. Böylece Kurtlar, ses getiren transfer turuna rağmen hatta küçük bir artı bile yaptı. Ve bunun da son nokta olması pek uzak görünmüyor. Konstantinos Koulierakis, 15 milyon euro karşılığında AS Roma’ya gidecek. Kaleci Kamil Grabara’nın da yüksek bir milyonluk bedelle ayrılması bekleniyor; son olarak Atalanta Bergamo’nun ilgisi olduğu söyleniyordu.

Bu önemli bir çerçeve sunuyor. Wolfsburg yeni transferlerini neredeyse tamamen kendi satışlarıyla finanse ediyor. Bu nedenle asıl finansal ayrıcalıklı konum, güncel transfer bilançosundan çok, elde edilen milyonları doğrudan yeniden, hedefi doğrudan geri dönüş olan bir takıma yatırabilme kabiliyetinde ortaya çıkıyor.

Buna ek olarak: Wolfsburg’un durumu tarihsel karşılaştırmadan tamamen yoksun da değil. VfB Stuttgart, 2019/20’de Bundesliga’dan düştükten sonra doğrudan geri dönmeyi hedeflediğinde, Schwaben ekibi de ciddi yatırımlar yapmıştı. O dönem yeni oyuncular için yaklaşık 25,4 milyon euro harcandı. Silas tek başına Paris FC’den gelirken sekiz milyon euroya mal olmuş, Sasa Kalajdzic ise Admira Wacker’dan yaklaşık altı milyon euro karşılığında gelmişti.

Böylece Stuttgart o dönemde, şu anki Wolfsburg’dan bile daha yüksek bir harcama ölçeğinde hareket etmişti. Ancak belirleyici bir fark vardı: VfB aynı anda toplam yaklaşık 79,5 milyon euro karşılığında oyuncu satmıştı. Bu nedenle transfer dönemi, yüksek yatırımlara rağmen 54 milyon euronun üzerinde devasa bir artıyla kapandı.





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Yüksek para harcamak Wolfsburg için yeni değil

Ve bir gerçek daha var: VfL’nin transfer piyasasında büyük meblağlar çevirmesi yalnızca bu yazla sınırlı değil. Geçen sezon da Wolfsburg satışlardan yaklaşık 37 milyon euro gelir elde etti, ancak aynı anda yeni oyuncular için yaklaşık 68 milyon euro yatırım yaptı. Böylece ortaya yaklaşık 31 milyon euroluk bir transfer açığı çıktı.

Vinicius Souza tek başına Sheffield United’dan gelirken yaklaşık 15 milyon euroya mal oldu. Mohamed Amoura için ise, önceki kiralık döneminin ardından Union Saint-Gilloise’dan bonservisiyle alınırken yaklaşık 14,75 milyon euro ödendi.

Milyon euroluk transferler Wolfsburg için yeni bir olgu değil. Yeni olan esas olarak bunların gerçekleştiği ortam. Wolfsburg, Bundesliga’da finansal olarak Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve tek bir oyuncu için düzenli olarak çift haneli milyonlar yatırabilen çok sayıda başka kulüple rekabet ediyordu. 2. Bundesliga’da ise bu Wolfsburg modeli bir anda, toplam transfer bütçesi bazen VfL’nin yalnızca Fabian Reese için ödediği bonservisten daha düşük olan kulüplerle karşı karşıya geliyor. İşte bu yüzden aynı rakamlar düşüşten sonra bambaşka görünüyor.





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Wolfsburg ile 2. Lig’deki diğer tüm kulüpler arasındaki fark ne kadar büyük?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj ve Wellenreuther, Wolfsburg’da ne planlandığını oldukça net biçimde gösteren bir transfer stratejisinin simgeleri. 2. Bundesliga’daki kalış süresi mümkünse yalnızca bir yıl sürmeli. Ve unutulmaması gereken bir şey daha var: Amoura gibi oyuncular da şimdiye kadar VfL’yi 2. Lig’e kadar takip etti. transfermarkt.de verilerine göre Kurtlar’ın kadro değeri 194,15 milyon euro; bu da VfL’yi Bundesliga’da dokuzuncu sıraya yerleştirirdi. 2. Lig’de ikinci sırada yer alan diğer düşen takım FC St. Pauli’nin değeri ise 45.93 milyon euro; yani yaklaşık 4,5 kat daha az. VfL Wolfsburg’un Bundesliga alt liginin FC Bayern Münih’i olduğunu söylemek bile büyük ölçüde yetersiz kalır: Sonuçta Bayern’in kadrosu 1,07 milyar (!) euro ile RB Leipzig’in kadrosunun (şu anda 604 milyon euro) iki katı bile değil. Üstelik BVB hâlâ transfer yapıyor.

Wolfsburg’un karşılaştırıldığında absürt görünen finansal gücünün gerçekten bir rekabet bozulmasına yol açıp açmadığı sportif olarak ancak top yuvarlanmaya başladığında anlaşılabilir. Ancak VfL Wolfsburg’un finansal olarak yeni rakiplerinin büyük bölümünden farklı bir ligde oynadığı, bu yazki transfer döneminde şimdiden oldukça net biçimde görülüyor.