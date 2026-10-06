"Kimmich, tecrübesiyle ve özellikle de performansıyla kaptan olarak öne çıkıyor. Kimmich neden tartışılıyor, gerçekten anlamıyorum", diye yazdı Matthäus, Sky köşesinde. Rekortmen milli oyuncuya göre 31 yaşındaki orta saha stratejisti, "FC Bayern ve Almanya Milli Takımı için vazgeçilmez".

Kimmich, Klopp'un 4-3-3 sisteminde tek ön libero olarak Hollanda karşısında düzenli bir performans sergiledi, hatta Klopp'a göre "en iyi Alman oyuncu"ydu. Ancak ardından Yunanistan mağlubiyetinde şanssız bir performans ortaya koydu. Kaptan olarak anlaşılır şekilde takımın yanında kalmak istemesine rağmen, Kimmich, Klopp'un ilk kadrosunun bir parçası olarak daha sonra planlandığı şekilde ayrılmak zorunda kaldı.

Kimmich'e destek vermek yerine Klopp, rahat tavırlı sözleriyle ("Bunu Jo'ya söyleyebilirim: Ne kadar sık sorarsanız, istediğinizi alma ihtimaliniz o kadar azalır.") zaten alevlenmiş olan kaptanı hakkındaki tartışmayı daha da körükledi. Alexander Pavlovic'in Kimmich rolünde derinde oynayan bir ön libero, Tom Bischof ile Florian Wirtz'in ise yarı alanlarda görev yaptığı düzende Almanya Milli Takımı, Sırbistan'a karşı ve Yunanistan'da önceye kıyasla belirgin şekilde daha göze hoş gelen bir oyun oynadı.

Jürgen Klopp, Joshua Kimmich'i aşırtma pasları nedeniyle övdü

"Bazıları Kimmich'in topu çok sık yana ve geriye oynadığını eleştiriyor", diyen Matthäus, FC Bayern'in bir ikonuyla tarihsel bir karşılaştırma yaptı. "Ama Bastian Schweinsteiger eskiden topları nereye oynuyordu ki? Orta sahada 180 kez topla buluşuyordu ama Bayern'in o dönemki tiki-taka oyununda ileriye doğru da çoğu zaman hiçbir şey gitmiyordu. Kimmich sadece yana ya da geriye oynamıyor, aşırtma paslarıyla önde de tehlike yaratıyor. Kulüpte de milli takımda da."

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Bu net savunuyla bir ölçüde çelişecek şekilde Matthäus, köşesinde ayrıca Kimmich'in "dokunulmazlığı olmadığını" ve kadroya çağrılmayan taraftar gözdesi Deniz Undav gibi "tamponu da bulunmadığını" belirtti. "Performans kriteri herkes için geçerli ve Kimmich, Klopp'un oyun tarzı için düşündüğü seviyede performans göstermezse, Sırbistan ve Yunanistan maçlarında en iyiler arasında yer alan Aleksandar Pavlovic gibi FC Bayern'den çok büyük bir rakibi var."

Kimmich tartışmasından bağımsız olarak Matthäus, Klopp'un kasım ortasındaki bir sonraki milli maç döneminden önce "güvendiği 15 ila 17 oyunculuk bir iskelet bulması gerektiğini" söyledi. Ardından Uluslar Ligi lig aşamasının kapanışında deplasmanda Sırbistan ve sahasında Hollanda ile karşılaşılacak.