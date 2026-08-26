Bu, Sport Bild'in bir haberinden ortaya çıktı. Musiala, ağustos ortasında RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında (3-1) ilk kez sahada yere yığılmıştı; kamuoyu o sırada henüz absanslara yol açan nörolojik bir işlev bozukluğundan muzdarip olduğunu bilmiyordu.

Sport Bild'e göre Leipzig maçından iki gün sonra, Bayern'in Säbener Straße'deki genel merkezinde bir toplantı yapıldı ve burada sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl, sportif direktör Christoph Freund, Musiala, onun menajerlik ekibi ve tedavisini yürüten doktorlardan biri durumun bundan sonraki yönetimini görüştü. Rekortmenin yöneticileri, geçen sezonun tamamı boyunca Musiala'nın hastalığından haberdardı ve habere göre oyun kurucudaki sağlık probleminin artık kamuoyuna açıklanmasını önerdi.

Musiala'nın buna henüz hazır olmaması nedeniyle, 23 yaşındaki oyuncunun maç sırasında ikinci kez yere yığılması halinde kamuoyunu bilgilendireceği yönünde bir uzlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Bu da nihayet sadece bir gün sonra 1. FC Heidenheim ile oynanan hazırlık maçında (4-2) yaşandı; Musiala'nın hemen ardından Instagram'da yayımladığı açıklamayı kulüple koordinasyon halinde kendisinin kaleme aldığı aktarıldı.

Jürgen Klopp'tan gelen telefon Jamal Musiala'yı etkilemiş gibi görünüyor

Sport Bild'e göre yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da daha sonra Musiala'yı telefonla arayan isimler arasındaydı. Klopp'un Bayern yıldızına tam desteğini ilettiği ve onu Almanya Milli Takımı planlarının merkezi bir parçası olarak gördüğünü söylediği aktarıldı. Haberde, Musiala'nın yeni milli takım hocasıyla yaptığı görüşmeden etkilendiği belirtildi.

Öte yandan haberde Musiala'nın sözleşmesine ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Şubat 2025'te kendisine yıllık yaklaşık 25 milyon euro kazandıracağı belirtilen bu sözleşmeyi imzaladığında, absanslar henüz ortaya çıkmamıştı. Buna bağlı olarak sözleşmede buna ilişkin özel maddeler ya da güvenceler de bulunmuyor.

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Musiala'nın Leipzig ve Heidenheim'a karşı yaşadığı yere yığılmaların nedeni ise, hastalığının tedavisi için kullandığı ilacın Dünya Kupası'nın ardından azaltılmasıydı. Eberl kısa süre önce, "Biraz azalttı, şimdi yeniden biraz artırmamız gerekiyor" diyerek, yaşanan korkutucu olayların ardından ilacın yeniden ayarlanacağını açıklamıştı. Yeni dozun etkisini göstermesi 14 güne kadar sürebileceği için Musiala şu anda takım antrenmanlarına katılmıyor, yalnızca bireysel çalışıyor.

Jamal Musiala ne zaman yeniden Bayern Münih forması giyebilir?

Sport Bild'e göre Musiala, cuma günü VfB Stuttgart'a karşı oynanacak Bundesliga açılış maçının kadrosunda yer almayacak. Haberde, sekiz gün sonra 2. haftada FC Schalke 04 deplasmanında bir dönüşün daha olası olduğu ifade edildi. Yeni teknik direktör Klopp'un ilk Almanya Milli Takımı aday kadrosu ise 17 Eylül'de açıklanacak; Musiala o tarihe kadar yeniden resmi maç temposuna dönmüş olabilir.

Bu arada Alman milli oyuncu, Sport Bild'e göre Bayern'in zor durumunu ele alış biçiminden son derece memnun. Ayrıca kısa süre önce teknik direktör Vincent Kompany ile birebir bir görüşme yaptığı ve Kompany'nin kendisine şu mesajı verdiği belirtildi: Musiala, Kompany'nin 2024'te göreve gelmesinden bu yana hiç olmadığı kadar iyi durumda. Belçikalı teknik adamın kısa süre önce yaptığı kamuya açık açıklamalar da bunu destekliyor: "Bu yaz çok büyük bir ilerleme kaydettiğini biliyorum. Oynadığı dakikalara bakın. Orada sadece en iyi oyuncularımızla aynı seviyede olmayan, bir seviye daha yukarıda olan şeyler yaptı. Jamal'ı Paris'e karşı yaşadığı sakatlıktan bu yana böyle görmemiştik" dedi Kompany.

Sport Bild ayrıca Musiala'ya birkaç aydır saha dışında bir kameranın eşlik ettiğini de yazdı. Buna göre sihirli ayak hakkında bir belgesel hazırlanıyor, ancak haberde yayınlanacağı yer ya da yayın tarihiyle ilgili daha fazla bilgi yer almıyor.