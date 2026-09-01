Bayern patronu Uli Hoeneß, pazartesi akşamı Sport-Bild galasında Efsane Ödülü’ne layık görüldü. Eski Bayern yıldızı Thomas Helmer ise kırmızı halıda ilginç bir anekdot anlattı ve bir dönem menajerlik yapan Hoeneß’i dövmek istediğini bile söyledi.

Helmer, “Bazen çılgın şeyler de yapardı. Duygusallaştığında onu soyunma odasında farklı şekilde de gördüm. Bir keresinde neredeyse kavga ediyorduk. Uli Hoeneß’i dövmek istedim” dedi.

Eski savunmacı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir Şampiyonlar Ligi maçıydı, sanırım Kiev’e karşı. Eski Olimpiyat Stadı, hissedilen eksi 17 derece, 13 bin seyirci ama canlı yayında. Devre arasında 1-0 öndeydik ama sanırım Kiev üç kez tek başına kalemize doğru geldi, sadece topu içeri sokamadılar.”

Bunun üzerine Hoeneß’in “çileden çıktığını” söyleyen Helmer, “Ne oynuyorsunuz siz, seyircilere ne izletiyorsunuz? Bu, Bayern Münih için bir terbiyesizlik. Burada statta kaç kişi olduğunun önemi yok, milyonlar izliyor... hava soğuk olsa bile” dediğini aktardı. “Sonra onun yanından geçtim, bana bağırdı: ‘Bir de benim büyükbabam gibi koşuyorsun!’”

Helmer, bu fırçayı ise öylece sineye çekmek istemediğini belirterek, “Bir bardak elektrolit aldım ve kafasına fırlatmak istedim. Ama isabet ettiremedim, duvara attım. Sonra da yeterince akıllı davranıp fizyoterapistlerin soyunma odasına giderek saklandı” ifadelerini kullandı.

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Helmer, insan olarak Uli Hoeneß’e övgüler yağdırdı

Ancak bir gece sonra iki tarafın da öfkesi dinmişti. Helmer, “Ertesi gün çok açık bir konuşma yaptık. Uli hiçbir zaman kin tutmazdı” derken, Hoeneß’in zaman zaman yaşadığı duygusal patlamalara rağmen onun kişiliğinden övgüyle söz etti.

Helmer, “Dünyada bir sorunum olduğunda gideceğim iki insan var. Özel hayat, maddi ya da sağlıkla ilgili olması fark etmez; onlardan biri Uli Hoeneß’tir!” dedi.