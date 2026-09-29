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Tim Ursinus
Çeviri:

FC Bayern için kötü haber mi? Thomas Tuchel, Harry Kane’e ayrıcalık tanımak istemiyor

UEFA Nations League A
H. Kane
T. Tuchel
Bundesliga
Bayern Münih
Çek Cumhuriyeti - İngiltere
Çek Cumhuriyeti
İngiltere

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Standard’a verdiği demeçte, Bayern Münih’in futbolcusu Harry Kane’in Three Lions’ın Uluslar Ligi’ndeki "dört maçın tamamında" "kesinlikle" ilk 11’de yer alacağını açıkladı.

Tuchel, "Dürüst olmak gerekirse en çok istediğim şey rotasyon yapmamak. Bunun mümkün olup olmayacağından emin değilim. Benim ideal senaryom, güven duyduğumuz ilk 11’deki en az altı ya da yedi oyuncuyla sürekli sahaya çıkmak" dedi.

Buna göre Kane, XXL milli ara sonrası Münih’e çok da dinlenmiş şekilde dönmeyecek. İngiltere, dört maçlık serinin sonuncusunu gelecek salı akşamı Çekya’ya karşı oynayacak. Bayern ise bir sonraki cumartesi Bundesliga’da FC Augsburg deplasmanında sahaya çıkacak.

İngiltere, ilk maç gününde son dünya şampiyonu İspanya’ya 2-3 mağlup olmuştu - bunda Kane’in bir penaltı kaçırmasının da payı vardı.

Salı günü Çekya’ya karşı ilk maç oynanacak. Tuchel, "Proaktif olmalıyız ve her şeyimizi ortaya koymalıyız. Tutucu ya da idareli bir oyuna yer yok. Takımın oynamak istediği oyun bu, bizim de oynamak istediğimiz oyun bu; hadi başlayalım. Farklı bir senaryo, farklı bir ortam ve farklı bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullandı.

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