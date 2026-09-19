Bayern'in soyunma odasında kutlayacak çok şeyi vardı. Böyle bir 7-0'da kutlama nedenleri de haliyle artıyor. "Hocamız soyunma odasında bize birkaç konuşma yaptırdı" diyen Harry Kane, cuma günü Union Berlin karşısında alınan farklı galibiyetin ardından gece yarısından birkaç dakika sonra Alman rekortmeninin soyunma odasından çıkan son profesyonel oyuncusu olmuştu; elinde, bir sonraki olağanüstü rekorunun onuruna üzerinde sırla kaplanmış 100 rakamı bulunan bir lebkuchen kalbi vardı. "Michael bizim için ilk hat-trick'ini yaptı, Isi (Saibari, ed. notu) FC Bayern'deki ilk golünü attı, ben 100. golümü attım, Serge Gnabry de sakatlığının ardından geri döndü" diye keyifle sıralayan Kane, soruya gülerek verdiği yanıtta en kısa konuşmanın Olise'ye ait olduğunu anlattı.

Buraya kadar şaşırtıcı bir şey yok.

Diğer hücum yıldızları takım arkadaşlarının önünde başarıları hakkında konuşurken Luis Diaz'ın neler hissettiği bilinmiyor. Diaz, Allianz Arena'dan başka bir yorum yapmadan ayrıldı. Her halükarda tezat daha büyük olamazdı. Bir tarafta kutlama ve sevinç için sayısız neden, diğer tarafta ise şu sıralar talihsizliği üzerine çekiyor gibi görünen forvet Luis Diaz vardı. Sayısız talih kuşunun arasındaki hüzünlü figür.

Luis Diaz, Bayern Münih adına son golünü ne zaman attı?

Yine de en azından, Münih ekibi adına üst üste beşinci kötü gecesinin ardından çökmüş görünmüyordu. 29 yaşındaki oyuncu, VfB Stuttgart'a karşı Bundesliga açılışındaki 5-1'lik maçta attığı golden bu yana sonraki karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Daha da kötüsü: Schalke, Osnabrück'ü kupada ve Bodo/Glimt'i Şampiyonlar Ligi'nde karşısında zaman zaman çok net fırsatları da harcadı. Geçen hafta Elversberg'de oyuna girdikten sonra takım arkadaşı Josip Stanisic'i kızdırdı; Michael Olise'nin ceza sahasında kusursuz şekilde servis ettiği pozisyonda topu doğrudan kaleye vurmak yerine, sanki aklında birden fazla gösterişli çalım varmış gibi davrandı ve sonunda ancak topuğuyla cılız bir vuruş yapabildi.

Peki şimdi? En dikkat çekici anını, o ana kadar Münih'in en güzel atağını golle tamamladığında yaşadı ama gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Diaz, Sky/RTL'ye daha önce verdiği röportajda bulunduğu sözü de golsüz ve asistsiz geçen bir maçla bozmuş oldu. "Bence o gol bir sonraki maçta gelecek. Sakin kalmak da lazım, zihinsel olarak, insanın üzerine yük olmaması için. Çalışmak, kendini geliştirmek gerekiyor. Bunun sadece fırsatları değerlendirme meselesi olduğunu biliyorum. Eksik olan tek şey son vuruş, sonra her şey yoluna girer."

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FCB'de Luis Diaz'ın takım arkadaşları fırsatlarını ne kadar iyi değerlendiriyor?

Her şeyin iyi gitmesi için önündeki bir sonraki fırsat Diaz için şimdi ancak 10 Ekim'de gelecek. FC Augsburg deplasmanına kadar milli maçlar oynanacak. Ve Luis Diaz için özel izin var. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, forvetiyle yaptığı görüşmenin ardından onu aday kadroya almamayı tercih etti. Diaz'ın, Bayern formasıyla çıktığı 51 maçta olağanüstü 26 gol ve 23 asist ürettiği son derece yıpratıcı geçen sezonun ardından ve Kolombiya Milli Takımı'yla oynadığı 16 ek maçın (7 gol, 3 asist) sonrasında dinlenmesi gerekiyor.

Dünya Kupası sırasında da, Kolombiya ile son 16 turuna yükseldiği turnuvada da, fırsatları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşamıştı; Münih'e dönüşünden sonraki ilk haftalarda bu problem daha da büyüdü ve Union maçında artık çok fazla fırsata bile giremedi.

Buna rağmen, Sofascore verilerine göre sadece Bundesliga'da şimdiden altı büyük fırsatı kaçırdı; ayrıca ilk dört Bundesliga haftasında 3,1'lik bir beklenen gol değerine ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse; Harry Kane 2,17 xG'den şu ana kadar üç gol çıkardı, olağanüstü formdaki Michael Olise ise 2,65 xG'den dört gol buldu. Tüm kulvarlarda Olise şimdiden sekiz gol ve üç asistte. Union karşısında 63. dakikada Diaz'ın yerine oyuna giren Ismael Saibari de ilk dört Bundesliga maçında sadece 178 dakikada bir gol ve üç asist üretti.

Luis Diaz, form düşüklüğünün geleceğini belki de önceden görmüş olabilir mi?

"Bazıları onun yaşadığı gibi bir düşüş yaşasa buna sevinirdi" diyerek cuma günü Bayern Sportif Direktörü Max Eberl durumu yumuşattı ve şöyle dedi: "Güney Amerika'da milli maçlar şu anda mutlaka gerekli değil ve bu da oyuncuya şu anda iyi geliyor. Gerçekten çok fazla maç oynadı. Bu açıdan güzel." Eberl, Diaz'ın "önce biraz tatil yapacağını, sonra yeniden başlayacağını" söyledi ve ekledi: "Kendi programı olacak. Fit dönmemesi konusunda endişe etmeye gerek yok."

İşin ilginç yanı, Luis Diaz sezon başında performans düşüşü ihtimalini en azından hesaba katmış gibi görünüyor. Sky/RTL'ye verdiği röportajda, hatta kendi pozisyonu için bir yedek istemiş olduğunu da açıkladı. "Elbette her zaman oynamak isterim. Ama benim pozisyonumda yardımcı olabilecek biri varsa: Hoş geldi. İşler iyi gitmediğinde bu çok yardımcı oluyor. O zaman takım arkadaşın sana yardım etmek için orada olur ve böylece dönüşümlü oynarsınız. Bu çok önemli. Benim hoşuma giderdi. Ama olmadı. Yine de biz iyiyiz."

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Luis Diaz, FCB'de daha önce de özel izin almıştı

Aslında Bayern, Diaz için böyle bir yedekle sezona girmeyi planlamış ve bunu da duyurmuştu. Ancak transfer döneminin bitimine kısa süre kala, 20 yaşındaki oyuncuyu da bir ölçüde şaşırtacak şekilde Arijon Ibrahimovic'i FC Augsburg'a kiraladı. "Isi bugün golünü nereden attı?" diye yanıt verdi Eberl cuma günü, Bayern'in kışın Diaz için muhtemelen yeniden bir yedek düşünüp düşünmeyeceği sorusuna; sonuçta onun sol kanat pozisyonu kadroda isim olarak çiftlenmemiş tek yer.

Eberl'in sorusu retorikti, çünkü Saibari elbette golünü ceza sahasının sol tarafında atmıştı. Ancak Faslı oyuncu tabii ki bir kanat oyuncusu değil, bunun için yeterli sürate sahip değil. Buna karşın oyun zekası çok yüksek, görüşü çok iyi ve tekniği de çok ince olduğu için hücumda teorik olarak gerçekten her pozisyonda oynayabilir. Serge Gnabry de Diaz'ın pozisyonunda görev yapabilir. Yine de Diaz'ın takım içindeki yeri konusunda şimdilik ciddi endişe duymasına gerek yok; Vincent Kompany, mümkün olduğunca tüm yıldızlara benzer süreler vermek için önümüzdeki maçlarda rotasyona devam edecektir. Ayrıca milli ara sonrasında art arda birkaç İngiliz haftası da var.

Bu arada, Luis Diaz'ın sezon ortasında tatile gönderilişi ilk kez yaşanmıyor. Aralık 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde kırmızı kart cezası nedeniyle yoktu ve buna ek olarak Bundesliga'da da beşinci sarı kartını görmüştü; teknik direktör Vincent Kompany onu "birkaç günlüğüne uzaklaştırdı. Sanırım şu anda birkaç gün uzak kalması ve ardından zihinsel ve fiziksel olarak yüzde yüz şekilde geri dönmesi gayet mantıklı" demişti o dönemde.

Diaz o dönemde gerçekten büyük bir istekle geri dönmüş ve çok iyi bir ikinci yarı geçirmişti. Hikâye bu kez sezonun çok daha erken bir döneminde olmak üzere tekrar eder mi?